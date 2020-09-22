У складі київського "Динамо" таки є футболісти, які заробляють понад мільйон доларів. Найбільш високооплачуваний гравець столичної команди – іспанець Фран Соль.

Зарплата нападника "Динамо" Франа Соля складає близько 100 тисяч доларів на місяць. Про це повідомив журналіст Ігор Циганик.

До теми Без мільйонерів: Суркіс сказав, хто найбільше заробляє у "Динамо"

Таким чином, не складно підрахувати, що річний оклад 28-річного іспанця у "Динамо" складає 1,2 мільйона доларів.

Зарплата Соля перешкоджає продажу іспанця

У "Динамо" не приховують бажання продати Франа Соля. Це пояснюється поганою результативністю гравця.

Соль став гравцем "Динамо" у січні 2019 року, перейшовши з "Віллема ІІ" за 3,5 мільйона євро.

У "Динамо" розраховували, що Соль стане основним нападником. Проте за 22 матчі він забив усього 4 голи.

Це цікаво ЗМІ назвали зарплату Луческу в "Динамо"

Тому "Динамо" не проти продати Соля. Інтерес до Франа приписують іспанським клубам. Зокрема, "Сельті", "Альмерії", "Вальядоліду", "Ельче" й "Тенеріфе".

Перешкодою трансферу, за словами Циганика, можуть бути фінансові апетити Соля.