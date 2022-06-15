У Джошуа нет яиц, Усик остановит его за 8 раундов, – Фьюри анонсировал позорное поражение Энтони

Уже летом 2022 Александр Усик и Энтони Джошуа вернутся на ринг. Тайсон Фьюри в очередной раз высказал свое мнение по поводу реванша между этими боксерами.

Фьюри: У него далеко не самый лучший двигатель в мире

"Цыганский король" уже не в первый раз выливает критику на своего земляка Энтони Джошуа. Тайсон заверил, что для того чтобы взять реванш в Усика, нужно держать удар и иметь два двигателя. По словам Фьюри, ни одного, ни другого у Джошуа нет.

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Для того чтобы идти вперед, оказывать давление, когда ты такой большой парень, как я и Джошуа, тебе нужно иметь два двигателя V12, не так ли? Ты тоже должен обладать способностью держать удар и у тебя должны быть яйца, как Кинг-Конга. Ничего из вышеперечисленного у Джошуа нет. У него далеко не самый лучший двигатель в мире, нет жесткости, нет яиц, как у Кинг-Конга,

– заявил Фьюри.

Ранее Фьюри просил Усик "надрать зад" Джошуа в реванше. По мнению Тайсона, это поражение поставит "крест" на карьере его земляка.

"У Джошуа должен быть идеальный план на бой"

Но и это не все, что нужно Джошуу для реванша. Также Энтони и его тренер должны создать идеальный план на поединок против украинца. Чемпион мира уверен, что Александр остановит британца за 8 раундов.

Кроме всего этого, у Джошуа должен быть идеальный план на бой, а просто поставить переднюю ногу вперед и атаковать, он не может, поскольку у него нет мужества, решительности и воли. У него нет ничего, чтобы победить Усика. Он остановит Джошуа за 8 раундов,

– добавил Тайсон.

Фьюри не будет сражаться с победителем реванша