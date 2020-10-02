Сборная Украины по биатлону отправилась на первый зарубежный сбор в Германию. Однако с командой не полетела Вита Семеренко, которая сдала положительный тест на коронавирус.

Биатлонисты вылетели из Киева в Мюнхен, а уже откуда будут добираться в Рупольдинг сообщает XSPORT.ua.

Перед вылетом в Германию биатлонисты сдали необходимый тест на коронавирус. Он показал наличие инфекции у Виты Семеренко. Поэтому олимпийскую чемпионку отправили на самоизоляцию. И она не смогла улететь с остальной командой.

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Однако к команде присоединился капитан мужской сборной Дмитрий Пидручный. Перед этим тест показал у него наличие коронавируса. Однако два последующих тестирования оказались отрицательными. И он получил разрешение отправиться с командой.

Таким образом, в Германию отправилось 7 мужчин и 5 женщин:

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко, Богдан Цымбал, Антон Дудченко, Тарас Лесюк.

Женщины: Елена Пидгрушная, Валя Семеренко, Дарья Блашко, Екатерина Бех, Юлия Журавок.

В Рупольдинге биатлонисты пробудут до 10 октября, после чего отправятся в австрийский Рамзау. Финальный этап подготовки к сезону запланирован в финском Воукатті с 1 ноября.

Напомним, сезон Кубка мира стартует этапом в Контиолахти 28 ноября. Там пройдет два спаренных этапа, после чего биатлонисты переберутся в австрийский Хохфильцен, где также запланировано сразу два этапа.