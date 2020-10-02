Збірна України з біатлону відправилася на перший закордонний збір в Німеччину. Однак з командою не полетіла Віта Семеренко, яка здала позитивний тест на коронавірус.

Біатлоністи вилетіли з Києва до Мюнхена, а вже звідки добиратимуться до Рупольдінга, повідомляє XSPORT.ua.

Перед вильотом до Німеччини біатлоністи здали необхідний тест на коронавірус. Він показав наявність інфекції у Віти Семеренко. Відтак олімпійську чемпіонку відправили на самоізоляцію. І вона не змогла полетіти з рештою команди.

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Натомість до команди приєднався капітан чоловічої збірної Дмитро Підручний. Перед цим тест показав в нього наявність коронавірусу. Однак два наступні тестування виявилися негативними. І він отримав дозвіл відправитися з командою.

Таким чином, до Німеччини вирушило 7 чоловіків та 5 жінок:

Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал, Антон Дудченко, Тарас Лесюк.

Жінки: Олена Підгрушна, Валя Семеренко, Дар'я Блашко, Катерина Бех, Юлія Журавок.

У Рупольдінгу біатлоністи пробудуть до 10 жовтня, після чого відправляться в австрійський Рамзау. Фінальний етап підготовки до сезону запланований у фінському Воукатті з 1 листопада.

Нагадаємо, сезон Кубка світу стартує етапом в Контіолахті 28 листопада. Там пройде два спарених етапи, після чого біатлоністи переберуться в австрійський Хохфільцен, де також заплановано відразу два етапи.