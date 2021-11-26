У Беринчика такая карма, – Красюк о чемпионском бое непобедимого украинца

Александр Красюк, промоутер непобедимого Дениса Беринчика, рассказал сайту 24 канала о перспективах украинца сразиться за титул чемпиона мира. Беринчик, несмотря на 15 побед подряд и высокую позицию в рейтинге WBO, до сих пор не получил шанса выиграть чемпионский пояс.

Беринчику поможет только время

В следующем поединке Денис Беринчик 18-го декабря будет противостоять Исе Чаниеву. Россиянин имеет горький опыт борьбы за титул IBF, который проиграл Ричарду Комми в 2019 году.

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По словам Красюка, Беринчику выйти на титульный бой поможет только время. Он убеждает, что с точки зрения организации карьеры Дениса – уже все сделано.

"Объясню. Он чемпион WBO International, он провел 5 защит титула, он дважды проводил поединки с боксерами из рейтинга. Первым был японец Нихито Аракава, а затем был чилиец Хосе Санчес.

Санчес как оппонент – так себе. Но нам нужно было закрепить Беринчика... со всех сторон обложить его таким образом, чтобы никаких обстоятельств не могло возникнуть, которые бы не дали ему стать официальным претендентом", – сказал Красюк.

По его словам, затягивание с титульным боем происходит из-за Теофимо Лопеса, в руках которого сконцентрированы все пояса.

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Ситуация должна сдвинуться с места после того, как Лопес проведет бой против Джорджа Камбососа. Поединок запланирован на 28 ноября.

Пока не состоится этот поединок – WBO не будет определять официального претендента на чемпионский бой. Будут продолжаться эти качели, которые уже целый год. К чему это приведет? Если этот бой сейчас не состоится, то я думаю, что отменится вообще формат IBF... Мы будем стараться выходить на то, чтобы отменить этот поединок, так как Лопес владеет четырьмя поясами, точнее – тремя с половиной. WBC у Девина Хейни,

– отметил Красюк.

По мнению промоутера, стагнация в легком весе также связана с пандемией.

Ошибка Беринчика

Несмотря на то, что Беринчика – эпатажный боксер, Красюк считает, что поединки заграницей вряд ли помогли бы ему выйти на титульный бой. По его словам, Денис опоздал с переходом в профессионалы.

У Беринчика такая карма. Он пришел в профессиональный бокс позже остальных. Он принял такое решение... На мой взгляд – ошибочное, потому что задержался. Придя через два года после Усика, ему пришлось догонять,

– сказал Красюк.

Гендиректор промоутерской компании K2 заявил, что Беринчик был первым боксером из олимпийской сборной Украины 2012 года, которому он сделал предложение.

"Никто не знает, как бы сложилась его карьера. Возможно, он бы уже давно был чемпионом мира, если бы сразу согласился. Я уверен, что он получит свой шанс сразиться за титул чемпиона мира. Воспользуется он им или нет – это зависит от него. И для того, чтобы стать звездой в США, нужно владеть английским. А это проблема", – резюмировал промоутер Беринчика.