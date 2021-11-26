Берінчику допоможе тільки час

У наступному поєдинку Денис Берінчик 18-го грудня протистоятиме Ісі Чанієву. Росіянин має гіркий досвід боротьби за титул IBF, який програв Річарду Коммі у 2019 році.

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За словами Красюка, Берінчику вийти на титульний бій допоможе тільки час. Він переконує, що з точки зору організації кар'єри Дениса – вже все зроблено.

"Поясню. Він чемпіон WBO International, він провів 5 захистів титулу, він двічі проводив поєдинки з боксерами з рейтингу. Першим був японець Ніхіто Аракава, а потім був чилієць Хосе Санчес.

Санчес як опонент – так собі. Але нам потрібно було закріпити Берінчика… З усіх боків обкласти його таким чином, щоб жодних обставин не могло виникнути, які б не дали йому стати офіційним претендентом", – сказав Красюк.

За його словами, затягування з титульним боєм відбувається через Теофімо Лопеса, в руках якого сконцентровані всі пояси.

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Ситуація повинна зрушити з місця після того, як Лопес проведе бій проти Джорджа Камбососа. Поєдинок запланований на 28 листопада.

Поки не відбудеться цей поєдинок – WBO не буде визначати офіційного претендента на чемпіонський бій. Будуть тривати ці гойдалки, які вже цілий рік. До чого це призведе? Якщо цей бій зараз не відбудеться, то я думаю, що скасується взагалі формат IBF… Ми будемо намагатися виходити на те, щоб скасувати цей поєдинок, адже Лопес володіє чотирма поясами, точніше – трьома з половиною. WBC у Девіна Хейні,

– зазначив Красюк.

На думку промоутера, стагнація у легкій вазі також пов'язана з пандемією.

Помилка Берінчика

Попри те, що Берінчика – епатажний боксер, Красюк вважає, що поєдинки за кордоном навряд чи допомогли б українцю вийти на титульний бій. За його словами, Денис запізнився з переходом у професіонали.

У Берінчика така карма. Він прийшов у професійний бокс пізніше за інших. Він прийняв таке рішення… На мій погляд – помилкове, адже затримався. Прийшовши через два роки після Усика, йому довелося наздоганяти,

– сказав Красюк.

Гендиректор промоутерської компанії K2 заявив, що Берінчик був першим боксером з олімпійської збірної України 2012 року, якому він зробив пропозицію.

"Ніхто не знає як би склалася його кар'єра. Можливо, він би вже давно був чемпіоном світу, якби одразу погодився. Я впевнений, що він отримає свій шанс битися за титул чемпіона світу. Скористається він ним, чи ні – це залежить від нього. І для того, щоб стати зіркою у США, потрібно володіти англійською. А це проблема", – резюмував промоутер Берінчика.

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