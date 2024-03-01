Чилийский теннисист прервал матч из-за звонка мобильного телефона: видео забавного эпизода
Алехандро Табило оказался в веселом положении из-за вызова на мобильный во время игры в Сантьяго. Чилийцу пришлось прервать матч против соотечественника.
В столице Чили Сантьяго проходит теннисный турнир среди мужчин категории АТР250. Участие в нем принимают в основном южно- и североамериканские спортсмены, пишет 24 канал.
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Курьез в Чили
Так, в 1/8 финала сошлись представители Чили – вторая ракетка страны Алехандро Табило и четвертая Томас Барриос. Первый сет уверенно взял Табило (6:2), но во втором соперник дал бой.
При счете 5:5 по геймам произошел забавный эпизод с участием Алехандро. Перед подачей от Барриоса у Табило зазвонил телефон. Чилиец решил остановить игру и посмотреть, кто ему звонил.
Видео эпизода с Табило:
Похоже, что это был не слишком важный вызов. Под смех трибун Алехандро сбросил трубку и вернулся на корт. В конце концов эта пауза пошла на пользу теннисисту.
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Табило сразу сделал брейк, а в следующем гейме взял сет и матч (7:5). В 1/4 финала чилийский спортсмен будет противостоять итальянцу Лучано Дардери.