Звезда мирового тенниса Энди Роддик в составе сборной США в 2006 году побывал в России, где проходила матчевая встреча Кубка Дэвиса. Прямо посреди улицы полицейский “скрепной” страны 404 ограбил знаменитого теннисиста.

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Ограбление в Москве позволило понять психологию россиян

Оборотень в погонах отобрал у Роддика всю наличку и, пригрозив теннисисту, ушел прочь.

"В 2006 году на улице в России меня ограбил полицейский, мы приезжали туда играть на Кубок Дэвиса. Это правда.

Просто подошел и спросил, сколько у меня наличных денег. Я сказал, что есть 300 долларов... Он просто ответил, мол, отдай мне их или сядешь в тюрьму. Я отдал, и он пошел своей дорогой. Вообще никаких эмоций. Так быть не должно. Никогда больше не вернусь туда", – рассказал Роддик.

Тогда он не захотел поднимать шум и поэтому не рассказывал об этой истории. Однако спустя годы звездный теннисист понял психологию россиян. Этот случай был не исключением, а закономерностью.

Тогда я просто хотел играть и спокойно уйти. Не хотел поднимать шум, вдруг это был просто один плохой полицейский. Но теперь я лучше понимаю все обстоятельства,

– добавил знаменитый теннисист.

Достижения Роддика