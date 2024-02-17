Звезда мирового тенниса Энди Роддик в составе сборной США в 2006 году побывал в России, где проходила матчевая встреча Кубка Дэвиса. Прямо посреди улицы полицейский “скрепной” страны 404 ограбил знаменитого теннисиста.
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Ограбление в Москве позволило понять психологию россиян
Оборотень в погонах отобрал у Роддика всю наличку и, пригрозив теннисисту, ушел прочь.
"В 2006 году на улице в России меня ограбил полицейский, мы приезжали туда играть на Кубок Дэвиса. Это правда.
Просто подошел и спросил, сколько у меня наличных денег. Я сказал, что есть 300 долларов... Он просто ответил, мол, отдай мне их или сядешь в тюрьму. Я отдал, и он пошел своей дорогой. Вообще никаких эмоций. Так быть не должно. Никогда больше не вернусь туда", – рассказал Роддик.
Тогда он не захотел поднимать шум и поэтому не рассказывал об этой истории. Однако спустя годы звездный теннисист понял психологию россиян. Этот случай был не исключением, а закономерностью.
Тогда я просто хотел играть и спокойно уйти. Не хотел поднимать шум, вдруг это был просто один плохой полицейский. Но теперь я лучше понимаю все обстоятельства,
– добавил знаменитый теннисист.
Достижения Роддика
- Энди Роддик в возрасте 21 года стал самым молодым американцем, который стал первой ракеткой мира.
- В 2003 году стал чемпионом Открытого чемпионата США по теннису.
- Роддик дважды был финалистом Уимблдона и трижды доходил до полуфинала Australian Open.
- За свою карьеру Роддик выиграл 32 турнира серии АТР, а также Кубок Дэвиса в составе сборной США.
- В 2012 году теннисист завершил выступления в туре.
- Роддик женат на американской супермодели и актрисе Бруклин Декер.