В столиці Чилі Сантьяго проходить тенісний турнір серед чоловіків категорії АТР250. Участь у ньому приймають здебільшого південно- та північноамериканські спортсмени, пише 24 канал.

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Курйоз в Чилі

Так, в 1/8 фіналу зійшлись представники Чилі – друга ракетка країни Алехандро Табіло та четверта Томас Барріос. Перший сет впевнено взяв Табіло (6:2), але у другому суперник дав бій.

За рахунку 5:5 по геймах стався кумедний епізод за участю Алехандро. Перед подачею від Барріоса у Табіло задзвонив телефон. Чилієць вирішив зупинити гру та подивитись, хто йому телефонував.

Відео епізоду з Табіло:

Схоже, що це був не надто важливий виклик. Під сміх трибун Алехандро скинув слухавку та повернувся на корт. Зрештою ця пауза пішла на користь тенісисту.

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Табіло одразу зробив брейк, а у наступному геймі взяв сет та матч (7:5). В 1/4 фіналу чилійський спортсмен протистоятиме італійцю Лучано Дардері.