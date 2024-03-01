В американском Сан-Диего продолжается теннисный турнир среди женщин категории WTA500. Участие в нем принимали двое украинок – Марта Костюк и Даяна Ястремская.

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Китаянка не поняла Ястремскую

Первая еще остается в борьбе, а вот полуфиналистка Australian Open выбыла в 1/8 финала. Обидчицей Ястремской стала "нейтральная" теннисистка из России Анна Блинкова.

Перед игрой с представительницей страны-террористки произошла интересная ситуация. Даяна уже традиционно отказалась от совместного фото с представительницей России, что делала уже не раз.

Видео инцидента между судьей и Ястремской:

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Тем не менее, этот поступок украинки удивил судью из Китая Чжан Цзюань. Она с непониманием переспросила, действительно ли Ястремская не хочет делать совместное фото. Получив отрицательный ответ, судья позволила фотографу сделать снимок Блинковой с другим судьей.

Украинские теннисистки уже давно игнорируют совместные фото и рукопожатия с представительницами России или Беларуси. Позиция наших девушек заключается в том, что спортсменки из стран-террористок должны быть отстранены от соревнований даже под нейтральным флагом.