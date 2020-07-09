Бывший нападающий "Днепра-1" и "Оболони-Бровар" Арамис Кузин заболел редкой формой рака костей.

Об этом 21-летний футболист сообщил в своем Instagram.

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Это момент, когда моя жизнь изменилась. Неделю назад, в понедельник, я должен был сделать абляцию предполагаемой доброкачественной опухоли (остеоидной остеомы), которая была у меня в бедре. После пробуждения от наркоза мне сказали, что операция не состоялась, так как биопсия, которую хирург сделал после того, как я заснул, показала, что предположения врачей о моей ноге были неверны.

"Несколько дней назад я получил результаты биопсии. Мне поставили диагноз саркома Юинга – редкая форма рака костей, которая поражает в основном молодых людей. Хотя я еще не знаю всех деталей, уверен, что все вокруг меня и я собираемся надрать этой штуке задницу. Я с нетерпением жду начала химиотерапии, прохождения этого процесса и возвращения на футбольное поле", – отметил Кузин.

Что известно об Арамисе Кузине

21-летний Арамис Кузин в 2018 году присоединился к "Оболони-Бровар", после чего в 2019 году стал игроком "Днепра-1", но так и не сыграл за первую команду. С февраля этого года выступал за датский "Ольборг".

Сейчас канадец находится в больнице в городе Филадельфия (штат Пенсильвания, США).