Легенда "Динамо" сделал сексистское заявление о женщинах-арбитрах финала Кубка Украины
Известный по выступлениям в "Динамо" Александр Головко стал гостем студии на канале "Футбол 1", посвященной финалу Кубка Украины. Перед игрой между "Динамо" и "Ворсклой" он выразил возмущение, что финал обслуживала женская бригада арбитров.
Об этом заявил шеф-продюсер телеканалов "Футбол 1/2/3" Иван Гресько в предматчевой студии на телеканале "Футбол 1". Об этом сообщает Tribuna.com.
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Бывший тренер сборной Украины U-21, а ныне эксперт телеканалов Александр Головко возмущался, что финал Кубка Украины обслуживает женская бригада арбитров.
Сегодня в 6 утра, когда мы из Киева отправились в Харьков, то первое, что возмутило Александра Головко и он на вокзале потребовал от меня ответа: "Почему финал обслуживают женщины? Нельзя давать женщинам обслуживать такой ответственный матч",
– сказал Гресько.
Кто обслуживал финал
На финальный матч Кубка Украины "Динамо" – "Ворскла" главным арбитром была назначена харьковчанка Екатерина Монзуль.
Ее ассистентками на финале были Марина Стрелецкая из Сум и Александра Ардашева из Киева.
Четвертая судья – Анастасия Романюк из Ивано-Франковска. Арбитр VAR – Виталий Романов (Днепр), его ассистент – Владимир Володин (Херсон).
В целом, Монзуль удовлетворительно отработала на финальной игре.
Что известно о Монзуль?
Международная федерация футбольной истории и статистики назвала Монзуль лучшей арбитром мира 2015 года.
Екатерина Монзуль с 2016 года работает на матчах чемпионата Украины как главная судья.
В этом сезоне она стала первой в истории Украины, кто отсудил два матча полуфинала Кубка Украины.
В пассиве Монзуль есть скандальный матч 29 тура чемпионата Украины между "Зарей" и "Александрией". В нем Екатерина назначила сомнительный пенальти в пользу "Александрии".
Женщины не новость в мужском футболе
В прошлом сезоне французской коллеге Монзуль Стефани Фраппар доверили отработать на матче за Суперкубок Европы между мужскими командами "Ливерпуля" и "Челси".
Она стала первой женщиной, которая обслуживала матч подобного уровня.