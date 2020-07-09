Известный по выступлениям в "Динамо" Александр Головко стал гостем студии на канале "Футбол 1", посвященной финалу Кубка Украины. Перед игрой между "Динамо" и "Ворсклой" он выразил возмущение, что финал обслуживала женская бригада арбитров.

Об этом заявил шеф-продюсер телеканалов "Футбол 1/2/3" Иван Гресько в предматчевой студии на телеканале "Футбол 1". Об этом сообщает Tribuna.com.

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Бывший тренер сборной Украины U-21, а ныне эксперт телеканалов Александр Головко возмущался, что финал Кубка Украины обслуживает женская бригада арбитров.

Сегодня в 6 утра, когда мы из Киева отправились в Харьков, то первое, что возмутило Александра Головко и он на вокзале потребовал от меня ответа: "Почему финал обслуживают женщины? Нельзя давать женщинам обслуживать такой ответственный матч",

– сказал Гресько.

Кто обслуживал финал

На финальный матч Кубка Украины "Динамо" – "Ворскла" главным арбитром была назначена харьковчанка Екатерина Монзуль.

Ее ассистентками на финале были Марина Стрелецкая из Сум и Александра Ардашева из Киева.

Четвертая судья – Анастасия Романюк из Ивано-Франковска. Арбитр VAR – Виталий Романов (Днепр), его ассистент – Владимир Володин (Херсон).

В целом, Монзуль удовлетворительно отработала на финальной игре.

Что известно о Монзуль?

Международная федерация футбольной истории и статистики назвала Монзуль лучшей арбитром мира 2015 года.

Екатерина Монзуль с 2016 года работает на матчах чемпионата Украины как главная судья.

В этом сезоне она стала первой в истории Украины, кто отсудил два матча полуфинала Кубка Украины.

В пассиве Монзуль есть скандальный матч 29 тура чемпионата Украины между "Зарей" и "Александрией". В нем Екатерина назначила сомнительный пенальти в пользу "Александрии".

Женщины не новость в мужском футболе

В прошлом сезоне французской коллеге Монзуль Стефани Фраппар доверили отработать на матче за Суперкубок Европы между мужскими командами "Ливерпуля" и "Челси".

Она стала первой женщиной, которая обслуживала матч подобного уровня.