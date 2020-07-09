Колишній нападник "Дніпра-1" і "Оболоні-Бровар" Араміс Кузін захворів на рідкісну форму раку кісток.

Про це 21-річний футболіст повідомив у своєму Instagram.

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Це момент, коли моє життя змінилося. Тиждень тому, в понеділок, я повинен був зробити абляцію передбачуваної доброякісної пухлини (остеоїдної остеоми), яка була у мене в стегні. Після пробудження від наркозу мені сказали, що операція не відбулася, тому що біопсія, яку хірург зробив після того, як я заснув, показала, що припущення лікарів по моїй нозі були невірні.

"Кілька днів тому я отримав результати біопсії. Мені поставили діагноз саркома Юінга – рідкісна форма раку кісток, що вражає в основному молодих людей. Хоча я ще не знаю всіх деталях, впевнений, що все навколо мене і я збираємося надерти цій штуці дупу. Я з нетерпінням чекаю початку хіміотерапії, проходження цього процесу і повернення на футбольне поле", – зазначив Кузін.

Що відомо про Араміса Кузіна

21-річний Араміс Кузін у 2018 році приєднався до "Оболоні-Бровар", після чого в 2019 році став гравцем "Дніпра-1", але так і не зіграв за першу команду. З лютого цього року виступав за данський "Ольборг".

Зараз канадець знаходиться в лікарні в місті Філадельфія (штат Пенсільванія, США).