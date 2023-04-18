Первый блин насмарку: украинский новичок Сандерленда неудачно дебютировал в Англии
Источник:твиттер Сандерленда
Не успел украинский нападающий Тимур Тутеров перейти в Англию, как дебютировал за новую команду. Однако дебют был подпорчен поражением Сандерленда.
17 апреля Сандерленд U-21 проиграл на выезде Вест Бромвичу 2:1. 17-летний украинский вышел на поле с первых минут и провел весь поединок. Однако результативными действиями не отличался и не помог команде избежать досадного поражения в Премьер-лиге 2.
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Дебют с горьким привкусом
Хозяева первыми повели в счете после гола Эндрюса на 34-й минуте. На старте второго тайма команды обменялись голами, но вырвать хоть одно очко молодежке Сандерленда не удалось.
Для Тимура Тутерова, игравшего под 10 номером, эта игра была дебютной после переезда в Англию.
Вест Бромвич после победы с 33 очками идет на 5-м месте, гарантирующем борьбу в плей-офф за повышение в классе.
Сандерленд с 20 баллами идет на 8-й позиции среди 11 клубов.
Главное о переходе Тутерова в Сандерленд
- 6 апреля Тимур Тутеров официально перебрался в Сандерленд. Контракт украинского нападающего рассчитан до конца июня 2025 года.
- В начале Тутеров будет преимущественно играть за молодежную команду Сандерленда. Не исключено, что будет помогать команде U-18 сражаться за медали.
- До трансфера в первом круге сезона-2022/2023 наколотил за юношескую команду Колоса U-19 7 голов в 15 поединках. Дважды попадал в заявку взрослой команды Колоса на матчи УПЛ, но так и не выходил на футбольное поле.
- На портале Transfermarkt в Тутерове в графе "национальность" указаны сразу две страны – Украина и Россия. Хотя родом из Крыма, а Крым – это Украина, а не Россия. Однако агент футболиста развенчал все мифы и заметил, что это ошибка сайта, которую они не раз просили исправить. Для Тутерова важно быть только украинцем на Transfermarkt.