17 апреля Сандерленд U-21 проиграл на выезде Вест Бромвичу 2:1. 17-летний украинский вышел на поле с первых минут и провел весь поединок. Однако результативными действиями не отличался и не помог команде избежать досадного поражения в Премьер-лиге 2.

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Дебют с горьким привкусом

Хозяева первыми повели в счете после гола Эндрюса на 34-й минуте. На старте второго тайма команды обменялись голами, но вырвать хоть одно очко молодежке Сандерленда не удалось.

Для Тимура Тутерова, игравшего под 10 номером, эта игра была дебютной после переезда в Англию.

Вест Бромвич после победы с 33 очками идет на 5-м месте, гарантирующем борьбу в плей-офф за повышение в классе.

Сандерленд с 20 баллами идет на 8-й позиции среди 11 клубов.

Главное о переходе Тутерова в Сандерленд