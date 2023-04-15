6 апреля переход был объявлен официально. Контракты Тимура Тутерова с английским клубом рассчитаны до конца июня 2025 года. Пока футболист подписал соглашение с молодежной командой Сандерленда.

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Кириченко: В Колоссе забить семь голов гораздо сложнее, чем 15 – в Динамо или Шахтере

После официальной презентации с комментарием выступил агент нападающего Андрей Кириченко. Представитель Тимура Тутерова рассказал об интересе со стороны Сандерленда.

"Руководство Сандерленда очень внимательно изучило возможности Тимура, он поразил англичан своей игрой. Особенно парень добавил в игре за последние пол года, поскольку забил семь голов в составе Колоса. Все понимают, что в Колосе забить семь голов значительно сложнее, чем 15 – в Динамо или Шахтеры", – сказал Кириченко.

К слову. В первом круге сезона-2022/2023 Тимур провел за Колос U-19 все 15 матчей, в которых уже наколотил 7 мячей. Дважды попадал в заявку главной команды Колоса на поединки УПЛ, но так и не дебютировал за "основу"

Агент подтвердил, что Тутеров будет выступать за команду U-21, но не исключено, что будет помогать еще и команде U-18 на пути к чемпионству.

Россиянин по данным Transfermarkt

На портале Transfermarkt в графе "национальность" у Тутерова указаны сразу две страны – Украина и Россия. Хотя родом он из украинского Крыма, а точнее из Бахчисарая. Агент Тимура признался, что это все ошибка, поэтому они не раз обращались к Transfermarkt, чтобы те поправили свой же фейл.

Кириченко заявил, что для Тутерова принципиально быть украинцем, а не россиянином.

Transfermarkt пишет, что уроженец Бахчисарая Тутеров – гражданин России? Мы уже неоднократно писали жалобы Transfermarkt с требованием исправить эту ошибку. Тимур имеет только украинский паспорт, хотя имел возможность претендовать на русский. Для него принципиально быть украинцем, а не россиянином,

– подчеркнул агент Тутерова.

Основная команда нового клуба Тутерова идет только на 10-й позиции в Чемпионшипе – второй по силе лиге Англии. Сандерленд имеет в своем активе 58 баллов после 41 тура.