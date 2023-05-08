Днепр-1 теперь фаворит по борьбе за чемпионство: как выглядит турнирная таблица УПЛ после 25 тура
Команда Игоря Йовичевича не смогла обыграть Александрию и подпустила к себе Днепр-1. Заря Заря и Динамо одержали синхронные победы.
Подошел к концу 25-й тур чемпионата Украины по футболу. Матчи были вынесены на воскресенье и понедельник из-за того, что прошлый тур играл посреди недели, пишет 24 канал.
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В 25 туре были сыграны все восемь матчей, в которых было забито 16 голов. Это посредственная результативность по турниру – 2 гола за игру. При этом во всех играх были голы, а вничью завершился всего один поединок. Все результаты тура выглядят следующим образом:
- Черноморец – Днепр-1 1:2
- Металлист – Львов 1:0
- Александрия – Шахтер 1:1
- Кривбасс – Динамо 0:1
- Минай – Ворскла 2:0
- Рух – Ингулец 3:0
- Верес – Колос 0:1
- Заря – Металлист 1925 3:0
Основные моменты 25 тура
Главная сенсация и событие тура – потеря очков от Шахтера. Дончане не смогли переиграть на выезде Александрию и подпустили к себе Днепр-1.
Сама команда Кучера едва обыграла Черноморец в матче со скандальным пенальти. Теперь днепряне могут выйти в лидеры таблицы, если одолеют Александрию в перенесенном поединке посреди недели.
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Заря и Динамо синхронно победили и продолжили борьбу за Лигу Европы. Для луганцев это девятая победа в 10 матчах. В свою очередь, Александр Шовковский побеждает уже в третьей игре во главе киевлян.
Минай неожиданно обыграл Ворсклу и покинул зону переходных матчей. Туда же опустился Верес, который дома проиграл Колосу. Одержали первые победы за долгое время Движение и Металлист, но это не улучшило их позицию.
Турнирная таблица УПЛ
|МЕСТО
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Шахтер
|25
|18
|6
|1
|58-18
|60
|2
|Днепр-1
|24
|18
|3
|3
|55-20
|57
|3
|Заря
|25
|17
|4
|4
|52-28
|55
|4
|Динамо
|25
|15
|5
|5
|37-20
|50
|5
|Александрия
|24
|9
|11
|4
|36-29
|38
|6
|Колос
|25
|9
|6
|10
|21-27
|33
|7
|Кривбасс
|25
|9
|5
|11
|21-28
|32
|8
|Ворскла
|25
|8
|6
|11
|29-34
|30
|9
|Металлист 1925
|25
|5
|12
|8
|20-38
|27
|10
|Ингулец
|25
|7
|6
|12
|20-29
|27
|11
|Черноморец
|25
|6
|8
|11
|27-34
|26
|12
|Минай
|25
|6
|8
|11
|19-28
|26
|13
|Верес
|25
|6
|6
|13
|30-38
|24
|14
|Рух
|25
|5
|9
|11
|26-35
|24
|15
|Металлист
|25
|5
|7
|17
|26-44
|22
|16
|Львов
|25
|3
|4
|18
|18-44
|13
Лучшие бомбардиры УПЛ:
- Артем Довбик (Днепр-1) 21
- Виталий Буяльский (Динамо) – 11
- Таулян Сефери (Ворскла) – 11
- Владислав Ванат (Динамо) 10
- Максим Прядун (Металлист) – 9
- Назарий Русин (Заря) – 9
- Даниил Алефиренко (Черноморец) – 9
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Расписание 26 тура чемпионата Украины:
- 13 мая (суббота), 14:00. Динамо – Черноморец
- 13 мая (суббота), 17:00. Ингулец – Шахтер
- 14 мая (воскресенье), 13:00. Металлист – Заря
- 14 мая (воскресенье), 13:00. Львов – Ворскла
- 14 мая (воскресенье), 14:00. Верес – Металлист 1925
- 14 мая (воскресенье), 15:00. Кривбасс – Рух
- 15 мая (понедельник), 13:00. Минай – Днепр-1
- 15 мая (понедельник), 15:00. Колос – Александрия