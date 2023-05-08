Заря – Металлист 1925 3:0

Голы: Шахов, 7, Русин, 48, Герреро, 52.

В УПЛ завершился 25 тур. В последнем поединке понедельника Заря встречалась с Металлистом 1925, пишет 24 канал. Команда Патрика ван Леувена набрала фантастическое шествие, выиграв 8 из девяти матчей весной.

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Это позволяет луганцам рассчитывать на место в Лиге чемпионов. Но для продолжения борьбы "бело-черным" нужно было побеждать харьковчан. С этим у подопечных ван Леувен проблем не возникло.

Ударный старт таймов

Уже на седьмой минуте номинальные владельцы открыли счет. Сидоренко отразил удар головой Герреро, но мяч подхватил Снурницын и сразу прострелил на Шахова. Он добил его в почти пустые ворота.

В дальнейшем луганчане почти не давали Металлисту 1925 шансов на камбэк. А в начале второго тайма Заря довела счет до разгромного. Сначала Мартынюк обрезался и подарил мяч Русину. Тот вышел один на один с кипером и пробил мимо.

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Заря сохраняет шансы на Лигу чемпионов

А через четыре минуты Герреро красиво обыгрался с Булецой и нанес вкусный удар под перекладину. Этого хватило для уверенной победы луганского коллектива.

Заря остается третьей и сохраняет пятиочковый отрыв от Динамо. Зато ко второму Днепру-1 всего два очка, но команда Кучера еще имеет поединок в запасе. В свою очередь Металлист 1925 идет девятым, но преимущество над зоной плей-аут составляет лишь три балла.

Видеообзор матча Заря – Металлист 1925: