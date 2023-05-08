Підійшов до закінчення 25 тур чемпіонату України з футболу. Матчі були винесені на неділю та понеділок через те, що минулий тур грався посеред тижня, пише 24 канал.

До теми Луческу варто хвилюватися: Динамо перемогло у третьому поспіль матчі за керівництва Шовковського

У 25 турі були зіграні всі вісім матчів, у яких було забито 16 голів. Це посередня результативність по турніру – 2 голи за гру. При цьому у всіх іграх були голи, а внічию завершився лише один поєдинок. Всі результати туру виглядають наступним чином:

Чорноморець – Дніпро-1 1:2

Металіст – Львів 1:0

Олександрія – Шахтар 1:1

Кривбас – Динамо 0:1

Минай – Ворскла 2:0

Рух – Інгулець 3:0

Верес – Колос 0:1

Зоря – Металіст 1925 3:0

Основні моменти 25 туру

Головна сенсація та подія туру – втрата очок від Шахтаря. Донеччани не змогли переграти на виїзді Олександрію і підпустили до себе Дніпро-1.

Сама команда Кучера ледве обіграла Чорноморець у матчі зі скандальним пенальті. Тепер дніпряни можуть вийти в лідери таблиці, якщо здолають Олександрію у перенесеному поєдинку посеред тижня.

Варто знати Завдяки ультрас: Ворскла розірвала угоди з футболістами, які грали в Росії та окупованому Криму

Зоря та Динамо синхронно перемогли та продовжили боротьбу за Лігу Європи. Для луганців це дев'ята перемога у 10-ти матчах. У свою чергу Олександр Шовковський перемагає вже в третій грі на чолі киян.

Минай несподівано обіграв Ворсклу і залишив зону перехідних матчів. Натомість туди опустився Верес, який вдома програв Колосу. Здобули перші перемоги за довгий час Рух та Металіст, але це не покращило їхню позицію.

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Шахтар 25 18 6 1 58-18 60 2 Дніпро-1 24 18 3 3 55-20 57 3 Зоря 25 17 4 4 52-28 55 4 Динамо 25 15 5 5 37-20 50 5 Олександрія 24 9 11 4 36-29 38 6 Колос 25 9 6 10 21-27 33 7 Кривбас 25 9 5 11 21-28 32 8 Ворскла 25 8 6 11 29-34 30 9 Металіст 1925 25 5 12 8 20-38 27 10 Інгулець 25 7 6 12 20-29 27 11 Чорноморець 25 6 8 11 27-34 26 12 Минай 25 6 8 11 19-28 26 13 Верес 25 6 6 13 30-38 24 14 Рух 25 5 9 11 26-35 24 15 Металіст 25 5 7 17 26-44 22 16 Львів 25 3 4 18 18-44 13

Найкращі бомбардири УПЛ:

Артем Довбик (Дніпро-1) – 21 Віталій Буяльський (Динамо) – 11 Таулян Сефері (Ворскла) – 11 Владислав Ванат (Динамо) – 10 Максим Прядун (Металіст) – 9 Назарій Русин (Зоря) – 9 Даніїл Алефіренко (Чорноморець) – 9

Читайте також Зоря не помітила Металіст 1925 та продовжила гонитву за Дніпром-1 та Шахтарем: відеоогляд матчу

Розклад 26 туру чемпіонату України: