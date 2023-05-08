Кривбасс – Динамо 0:1

Гол: Попов, 48

Динамо все еще борется за попадание в первую тройку по итогам сезона. Кривбасс же пытается попасть в первую пятерку, чтобы со следующего сезона играть в еврокубках. В матче между этими командами в Кривом Роге победу одержали гости.

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Сам матч начался с опозданием. Игра была запланирована на 13:00. Но из-за воздушной тревоги начало игры отложили, и стартовый свисток раздался лишь в 13:15.

В первом тайме ближе к забитому голу были хозяева поля. Они активно прессинговали соперников, создавая то и дело моменты у ворот Нещерета. В одной из атак мяч попал в перекладину ворот после удара Лунева. Хотя и без Нещерета здесь тоже не обошлось, чье прикосновение к мячу и не дало ему залететь в ворота.

А в начале второго тайма "динамовцы" забили гол. После розыгрыша углового Андриевский навесил в штрафную, где Попов головой отправил мяч в ворота.

Пропущенный гол в начале тайма несколько озадачил хозяев поля. И у них долго ничего не получалось. Да и до конца матча криворожане так и не сумели "пробить" Нещерета.

Динамо победило в третьем матче подряд, когда командой из тренерского мостика руководит Александр Шовковский. Киевляне пока и дальше на четвертом месте, но они приблизились к третьей Заре на расстояние двух очков (правда, у луганчан еще матч в запасе). Кривбасс же остался на шестом месте. А отставание от Александрии – шесть очков. При этом у соперника еще матч впереди.

Видеообзор матча Кривбасс – Динамо