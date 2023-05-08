Подошел к концу 25-й тур чемпионата Украины по футболу. Матчи были вынесены на воскресенье и понедельник из-за того, что прошлый тур играл посреди недели, пишет 24 канал.

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В 25 туре были сыграны все восемь матчей, в которых было забито 16 голов. Это посредственная результативность по турниру – 2 гола за игру. При этом во всех играх были голы, а вничью завершился всего один поединок. Все результаты тура выглядят следующим образом:

Черноморец – Днепр-1 1:2

Металлист – Львов 1:0

Александрия – Шахтер 1:1

Кривбасс – Динамо 0:1

Минай – Ворскла 2:0

Рух – Ингулец 3:0

Верес – Колос 0:1

Заря – Металлист 1925 3:0

Основные моменты 25 тура

Главная сенсация и событие тура – потеря очков от Шахтера. Дончане не смогли переиграть на выезде Александрию и подпустили к себе Днепр-1.

Сама команда Кучера едва обыграла Черноморец в матче со скандальным пенальти. Теперь днепряне могут выйти в лидеры таблицы, если одолеют Александрию в перенесенном поединке посреди недели.

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Заря и Динамо синхронно победили и продолжили борьбу за Лигу Европы. Для луганцев это девятая победа в 10 матчах. В свою очередь, Александр Шовковский побеждает уже в третьей игре во главе киевлян.

Минай неожиданно обыграл Ворсклу и покинул зону переходных матчей. Туда же опустился Верес, который дома проиграл Колосу. Одержали первые победы за долгое время Движение и Металлист, но это не улучшило их позицию.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Шахтер 25 18 6 1 58-18 60 2 Днепр-1 24 18 3 3 55-20 57 3 Заря 25 17 4 4 52-28 55 4 Динамо 25 15 5 5 37-20 50 5 Александрия 24 9 11 4 36-29 38 6 Колос 25 9 6 10 21-27 33 7 Кривбасс 25 9 5 11 21-28 32 8 Ворскла 25 8 6 11 29-34 30 9 Металлист 1925 25 5 12 8 20-38 27 10 Ингулец 25 7 6 12 20-29 27 11 Черноморец 25 6 8 11 27-34 26 12 Минай 25 6 8 11 19-28 26 13 Верес 25 6 6 13 30-38 24 14 Рух 25 5 9 11 26-35 24 15 Металлист 25 5 7 17 26-44 22 16 Львов 25 3 4 18 18-44 13

Лучшие бомбардиры УПЛ:

Артем Довбик (Днепр-1) 21 Виталий Буяльский (Динамо) – 11 Таулян Сефери (Ворскла) – 11 Владислав Ванат (Динамо) 10 Максим Прядун (Металлист) – 9 Назарий Русин (Заря) – 9 Даниил Алефиренко (Черноморец) – 9

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Расписание 26 тура чемпионата Украины: