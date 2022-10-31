Днепр-1 отрывается от Шахтера, прорыв Колоса: турнирная таблица УПЛ после 10 тура

Главный фаворит чемпионата Украины потерял очки после тяжелой встречи в Лиге чемпионов, чем воспользовался Днепр-1. Подводим итоги 10 тура Премьер-лиги.

В понедельник в УПЛ сезона 2022-2023 завершился 10 тур. В нем было сыграно 7 из 8 матчей, поскольку Рух попросил Ингулец перенести поединок из-за участия команды U-19 в Юношеской Лиге УЕФА.

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Тур получился средних результативности – в семи матчах было забито 18 мячей (в среднем – по 2,5 гола в игру), пишет 24 канал. Все результаты 10 тура УПЛ выглядят так:

Металлист 1925 – Заря 0:3

Ворскла – Минай 2:0

Шахтер – Александрия 2:2

Львов – Металлист 1:1

Днепр-1 – Черноморец 1:0

Динамо – Кривбасс 3:1

Колос – Верес 2:0

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

МЕСТО КОМАНДА И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Днепр-1 9 8 1 0 21:4 25 2 Шахтер 8 6 2 0 18:5 20 3 Заря 9 6 1 2 20:13 19 4 Александрия 8 5 2 1 13:8 17 5 Колос 9 4 3 2 8:7 15 6 Металлист 9 4 2 3 13:15 14 7 Верес 10 4 2 4 11:12 14 8 Динамо 8 4 1 3 12:11 13 9 Ворскла 10 3 2 5 12:14 11 10 Металлист 1925 9 2 4 3 8:12 10 11 Минай 9 2 3 4 6:9 9 12 Рух 9 2 2 5 10:15 8 13 Кривбасс 9 1 3 5 5:11 6 14 Львов 9 1 3 5 7:15 6 15 Ингулец 8 0 4 4 7:11 4 16 Черноморец 9 0 3 6 5:14 3

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Основные моменты:

После успеха против Селтика в Лиге чемпионов Шахтер потерял очки в игре с Александрией. Команды забили по два гола, а дончане доигрывали встречу в меньшинстве из-за удаления Лукаса Тейлора.

Осечкой "горняков" воспользовался Днепр-1, который тоже на неделе играл в еврокубках и решил задачу выхода в плей-офф. Команда Александра Кучера минимально обыграла Черноморец и увеличила отрыв от преследователя до пяти баллов.

Динамо одержало первую победу за три недели. Киевляне уверенно одолели Кривбасс благодаря дублю Буяльского и приблизились к еврокубковой зоне.

Заря не имела проблем с Металлистом 1925 года. Это уже третья сухая победа луганцев подряд, что позволило им подняться на 3 место и уменьшить отставание от Шахтера до одного очка.

В еврокубковую зону поднялся Колос, который в понедельник одолел своего прямого конкурента в лице Вереса. Воспользовались кузнецами и потерей баллов Металлиста. Харьковчане в маншести не удержали победу над Львовом.

Расписание 11 тура УПЛ: