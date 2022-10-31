В среду, 2 ноября, Шахтер сыграет решающий матч Лиги чемпионов против Лейпцига. В этом поединке определится обладатель второй путевки в плей-офф ЛЧ в группе F. Главный тренер "горняков" Игорь Йовичевич взял в Варшаву 27 футболистов.

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В списке игроков снова отсутствует Марьян Швед, который не восстановился после травмы. Однако в составе делегации Шахтера оказался Егор Назарина, не заявленный на Лигу чемпионов.

Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин

Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик

Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Михаил Мудрик, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Иван Петряк, Дмитрий Топалов, Егор Назарина

Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Михаил Мудрик, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Иван Петряк, Дмитрий Топалов, Егор Назарина Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Андрей Кулаков

Матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов состоится 2 ноября в Варшаве на стадионе "Войска Польского". Стартовый свисток арбитра раздастся в 19:45 по киевскому времени.

После пяти сыгранных матчей "горняки" набрали 6 баллов и отстают от Лейпцига на три пункта. В первом поединке подопечные Йовичевича обыграли "красных быков" со счетом 4:1.