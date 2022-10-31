В понедельник в УПЛ сезона 2022-2023 завершился 10 тур. В нем было сыграно 7 из 8 матчей, поскольку Рух попросил Ингулец перенести поединок из-за участия команды U-19 в Юношеской Лиге УЕФА.

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Тур получился средних результативности – в семи матчах было забито 18 мячей (в среднем – по 2,5 гола в игру), пишет 24 канал. Все результаты 10 тура УПЛ выглядят так:

  • Металлист 1925 – Заря 0:3
  • Ворскла – Минай 2:0
  • Шахтер – Александрия 2:2
  • Львов – Металлист 1:1
  • Днепр-1 – Черноморец 1:0
  • Динамо – Кривбасс 3:1
  • Колос – Верес 2:0

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

МЕСТО КОМАНДА И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ
1 Днепр-1 9 8 1 0 21:4 25
2 Шахтер 8 6 2 0 18:5 20
3 Заря 9 6 1 2 20:13 19
4 Александрия 8 5 2 1 13:8 17
5 Колос 9 4 3 2 8:7 15
6 Металлист 9 4 2 3 13:15 14
7 Верес 10 4 2 4 11:12 14
8 Динамо 8 4 1 3 12:11 13
9 Ворскла 10 3 2 5 12:14 11
10 Металлист 1925 9 2 4 3 8:12 10
11 Минай 9 2 3 4 6:9 9
12 Рух 9 2 2 5 10:15 8
13 Кривбасс 9 1 3 5 5:11 6
14 Львов 9 1 3 5 7:15 6
15 Ингулец 8 0 4 4 7:11 4
16 Черноморец 9 0 3 6 5:14 3

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Основные моменты:

  • После успеха против Селтика в Лиге чемпионов Шахтер потерял очки в игре с Александрией. Команды забили по два гола, а дончане доигрывали встречу в меньшинстве из-за удаления Лукаса Тейлора.
  • Осечкой "горняков" воспользовался Днепр-1, который тоже на неделе играл в еврокубках и решил задачу выхода в плей-офф. Команда Александра Кучера минимально обыграла Черноморец и увеличила отрыв от преследователя до пяти баллов.
  • Динамо одержало первую победу за три недели. Киевляне уверенно одолели Кривбасс благодаря дублю Буяльского и приблизились к еврокубковой зоне.
  • Заря не имела проблем с Металлистом 1925 года. Это уже третья сухая победа луганцев подряд, что позволило им подняться на 3 место и уменьшить отставание от Шахтера до одного очка.
  • В еврокубковую зону поднялся Колос, который в понедельник одолел своего прямого конкурента в лице Вереса. Воспользовались кузнецами и потерей баллов Металлиста. Харьковчане в маншести не удержали победу над Львовом.

Расписание 11 тура УПЛ:

  • 4 ноября, 13:00. Ворскла – Львов
  • 5 ноября, 13:00. Александрия – Колос
  • 5 ноября, 15:00. Заря – Металлист
  • 5 ноября, 15:00. Металлист 1925 – Верес
  • 5 ноября, 17:00. Шахтер – Ингулец
  • 6 ноября, 13:00. Днепр-1 – Минай
  • 6 ноября, 15:00. Черноморец – Динамо
  • 6 ноября, 17:00. Рух – Кривбасс