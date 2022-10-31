В понедельник в УПЛ сезона 2022-2023 завершился 10 тур. В нем было сыграно 7 из 8 матчей, поскольку Рух попросил Ингулец перенести поединок из-за участия команды U-19 в Юношеской Лиге УЕФА.
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Тур получился средних результативности – в семи матчах было забито 18 мячей (в среднем – по 2,5 гола в игру), пишет 24 канал. Все результаты 10 тура УПЛ выглядят так:
- Металлист 1925 – Заря 0:3
- Ворскла – Минай 2:0
- Шахтер – Александрия 2:2
- Львов – Металлист 1:1
- Днепр-1 – Черноморец 1:0
- Динамо – Кривбасс 3:1
- Колос – Верес 2:0
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|МЕСТО
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Днепр-1
|9
|8
|1
|0
|21:4
|25
|2
|Шахтер
|8
|6
|2
|0
|18:5
|20
|3
|Заря
|9
|6
|1
|2
|20:13
|19
|4
|Александрия
|8
|5
|2
|1
|13:8
|17
|5
|Колос
|9
|4
|3
|2
|8:7
|15
|6
|Металлист
|9
|4
|2
|3
|13:15
|14
|7
|Верес
|10
|4
|2
|4
|11:12
|14
|8
|Динамо
|8
|4
|1
|3
|12:11
|13
|9
|Ворскла
|10
|3
|2
|5
|12:14
|11
|10
|Металлист 1925
|9
|2
|4
|3
|8:12
|10
|11
|Минай
|9
|2
|3
|4
|6:9
|9
|12
|Рух
|9
|2
|2
|5
|10:15
|8
|13
|Кривбасс
|9
|1
|3
|5
|5:11
|6
|14
|Львов
|9
|1
|3
|5
|7:15
|6
|15
|Ингулец
|8
|0
|4
|4
|7:11
|4
|16
|Черноморец
|9
|0
|3
|6
|5:14
|3
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Основные моменты:
- После успеха против Селтика в Лиге чемпионов Шахтер потерял очки в игре с Александрией. Команды забили по два гола, а дончане доигрывали встречу в меньшинстве из-за удаления Лукаса Тейлора.
- Осечкой "горняков" воспользовался Днепр-1, который тоже на неделе играл в еврокубках и решил задачу выхода в плей-офф. Команда Александра Кучера минимально обыграла Черноморец и увеличила отрыв от преследователя до пяти баллов.
- Динамо одержало первую победу за три недели. Киевляне уверенно одолели Кривбасс благодаря дублю Буяльского и приблизились к еврокубковой зоне.
- Заря не имела проблем с Металлистом 1925 года. Это уже третья сухая победа луганцев подряд, что позволило им подняться на 3 место и уменьшить отставание от Шахтера до одного очка.
- В еврокубковую зону поднялся Колос, который в понедельник одолел своего прямого конкурента в лице Вереса. Воспользовались кузнецами и потерей баллов Металлиста. Харьковчане в маншести не удержали победу над Львовом.
Расписание 11 тура УПЛ:
- 4 ноября, 13:00. Ворскла – Львов
- 5 ноября, 13:00. Александрия – Колос
- 5 ноября, 15:00. Заря – Металлист
- 5 ноября, 15:00. Металлист 1925 – Верес
- 5 ноября, 17:00. Шахтер – Ингулец
- 6 ноября, 13:00. Днепр-1 – Минай
- 6 ноября, 15:00. Черноморец – Динамо
- 6 ноября, 17:00. Рух – Кривбасс