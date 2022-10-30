Три матча 10-го тура чемпионата Украины по футболу были вынесены на воскресенье. В поздний слот была назначена игра с участием Динамо, которое принимало во Львове Кривбасс, пишет 24 канал.

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Подопечные Луческу с треском проваливают этот сезон. В чемпионате "бело-синие" одержали всего три победы в семи играх, а в Лиге Европы киевляне досрочно вылетели, взяв всего один балл в 5 поединках.

Впрочем, Кривбасс был относительно удобным соперником для "Динамо". Команда из Кривого Рога только в прошлом туре одержала первую победу в сезоне, однако все равно оставалась в зоне переходных матчей.

Буяльский и Ванат разорвали Кривбасс

Игра на "Арене-Львов" сразу пошла по сценарию подопечных Луческу. Уже в середине первого тайма Динамо забило дважды. Сначала Ванат самостоятельно разобрался в чужой штрафной с защитниками Кривбасса и пробил Сарнавского.

Видео гола Ваната:

А через две минуты Владислав помог Буяльскому удвоить счет. Виталия никто не успел накрыть после обрезки в центре поля. Однако еще до перерыва Кривбасс смог сократить счет.

Видео первого гола Буяльского:

Во время одной из контратак защитники киевлян не успели за Якимцом и Дебелко. Первый прострелил в центр, где Роман никто не накрывал. Форвард спокойно расстрелял ворота Нещерета, забив уже третий мяч в этом сезоне.

Видео гола Дебелко:

Впрочем, после перерыва киевляне вернули себе преимущество. Сначала Динамо получило право на пенальти, однако выстрел Цыганкова парировал Сарнавский. Но уже через минуту Буяльский оформил дубль.

Видео второго гола Буяльского:

Большая заслуга в этом мяче у Ваната, не принявшего пас от Караваева, а пропустившего мяч на Буяльского. Тот без проблем реализовал выход один на один.

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Динамо поднялось в таблице

Криворожцы смогли создать несколько моментов у ворот киевлян и даже попали в штангу. Однако больше Динамо не пропускало. Победа позволила "бело-синим" подняться на седьмое место. Правда расстояние от лидера Днепра-1 составляет 12 очков, хотя у киевлян есть игра в запасе.

Кривбасс же остается на 13 месте, имея отставание от Движения и спасательной зоны в два балла. Именно со львовянами подопечные Вернидуба и сыграют в следующем туре. Динамо ждет поединок против Черноморца, который идет последним в турнирной таблице.