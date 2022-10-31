У понеділок в УПЛ сезону 2022-2023 завершився 10 тур. У ньому було зіграно 7 з 8 матчів, оскільки Рух попросив Інгулець перенести поєдинок через участь команди U-19 у Юнацькій Лізі УЄФА.

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Тур вийшов середньох результативності – у семи матчах було забито 18 м'ячів (в середньому – по 2,5 гола на гру), пише 24 канал. Всі результати 10 туру УПЛ виглядають так:

  • Металіст 1925 – Зоря 0:3
  • Ворскла – Минай 2:0
  • Шахтар – Олександрія 2:2
  • Львів – Металіст 1:1
  • Дніпро-1 – Чорноморець 1:0
  • Динамо – Кривбас 3:1
  • Колос – Верес 2:0

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1 Дніпро-1 9 8 1 0 21:4 25
2 Шахтар 8 6 2 0 18:5 20
3 Зоря 9 6 1 2 20:13 19
4 Олександрія 8 5 2 1 13:8 17
5 Колос 9 4 3 2 8:7 15
6 Металіст 9 4 2 3 13:15 14
7 Верес 10 4 2 4 11:12 14
8 Динамо 8 4 1 3 12:11 13
9 Ворскла 10 3 2 5 12:14 11
10 Металіст 1925 9 2 4 3 8:12 10
11 Минай 9 2 3 4 6:9 9
12 Рух 9 2 2 5 10:15 8
13 Кривбас 9 1 3 5 5:11 6
14 Львів 9 1 3 5 7:15 6
15 Інгулець 8 0 4 4 7:11 4
16 Чорноморець 9 0 3 6 5:14 3

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Основні моменти:

  • Після успіху проти Селтіка в Лізі чемпіонів Шахтар втратив очки у грі з Олександрією. Команди забили по два голи, а донеччани догравали зустріч у меншості через вилучення Лукаса Тейлора.
  • Осічкою "гірників" скористався Дніпро-1, який теж на тижні грав у єврокубках і вирішив завдання виходу у плей-офф. Команда Олександра Кучера мінімально переграла Чорноморець і збільшила відрив від переслідувача до п'яти балів.
  • Динамо здобуло першу перемогу за три тижня. Кияни впевнено здолали Кривбас завдяки дублю Буяльського та наблизились до єврокубкової зони.
  • Зоря не мала проблем із Металістом 1925. Це вже третя суха перемога луганців поспіль, що дозволило їм піднятись на 3 місце та зменшити відставання від Шахтаря до одного очка.
  • У єврокубкову зону піднявся Колос, який у понеділок здолав свого прямого конкурента у особі Вереса. Скористались ковалівці і втратою балів Металіста. Харків'яни в маншості не втримали перемогу над Львовом.

Розклад 11 туру УПЛ:

  • 4 листопада, 13:00. Ворскла – Львів
  • 5 листопада, 13:00. Олександрія – Колос
  • 5 листопада, 15:00. Зоря – Металіст
  • 5 листопада, 15:00. Металіст 1925 – Верес
  • 5 листопада, 17:00. Шахтар – Інгулець
  • 6 листопада, 13:00. Дніпро-1 – Минай
  • 6 листопада, 15:00. Чорноморець – Динамо
  • 6 листопада, 17:00. Рух – Кривбас