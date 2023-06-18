Травяную часть теннисного сезона в туре WTA продолжит турнир Birmingham Classic. Украинские теннисистки узнали своих соперниц в основной сетке соревнований, пишет 24 Канал.

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С кем сыграют украинки

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина (№25 WTA) в первом круге встретится с американкой Алишей Паркс. Соперница украинки занимает 43-е место в рейтинге WTA. Теннисистки дважды встречались между собой. Сейчас счет встреч равен – 1:1. В этом году Калинина обыграла Паркс в первом круге турнира WTA 250 в Линце.

Марта Костюк (№35 WTA) начнет турнир в Бирмингеме матчем против россиянки Анастасии Потаповой (№22 WTA). Теннисистки уже встречались в этом году. К сожалению, украинка уступила представительнице страны-агрессорки на турнире WTA 1000 в Майами.

Элина Свитолина (№73 WTA), получившая wildcard в основную сетку, проведет матч с представительницей Чехии Линдой Фругвиртовой (№58 WTA). Ранее турнирные пути теннисисток ни разу не пересекались.

Наконец, к трем представительницам Украины в первом раунде может присоединиться Даяна Ястремская (№135 WTA). Но для этого нашей теннисистке нужно победить в финале квалификации Терезу Мартинцову из Чехии (№121 WTA). Напомним, что в полуфинале отбора Даяна в "украинском дерби" победила Лесю Цуренко по итогу двух сетов.

Важно! Поединки основной сетки турнира WTA 250 в Бирмингеме стартуют с 19 июня 2023 года. В 2008 году победительницей турнира в Бирмингеме стала украинская теннисистка Екатерина Володько (Бондаренко).