Леся Цуренко (Украина) – Даяна Ястремская (Украина) 0:2 (2:6, 2:6)

Матч в Бирмингеме стал дебютным для Даяны Ястремской и Леси Цуренко. Ранее турнирные пути украинок ни разу не пересекались, пишет 24 Канал.

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Недавняя травма Цуренко сказалась

Поединок уверенно начала 23-летняя одесситка. После трех геймов Даяна вела в счете 3:0. Лишь в четвертом гейме Леся взяла первое очко, но переломить ход партии ей не удалось. Первый сет завершился со счетом 6:2 в пользу Ястремской.

Во втором сете Цуренко взяла два гейма, но следующие 6 гейма отдала Ястремской. Это позволило одесситке завершить партию со счетом 6:2 и выиграть матч 2:0. Так что в итоге Даяна вышла в финал квалификации, оставив за бортом свою соотечественницу.

По всей вероятности, Леся еще не оправилась от травмы, которая помешала ей завершить поединок против первой ракетки мира Иги Швентек на недавнем турнире Ролан Гаррос.

В финале квалификации Ястремская встретится с победительницей матча Джессики Понше из Франции и чешки Терезы Мартинцовой.

Отметим, что с основной сетки начнут турнир в Бирмингеме украинки Ангелина Калинина и Марта Костюк. В парном разряде сразятся Людмила и Надежда Киченок.

Любопытно. В 2008 году победительницей турнира в Бирмингеме стала украинская теннисистка Екатерина Володько (Бондаренко). Тогда в финале украинка победила бельгийку Янину Викмайер.