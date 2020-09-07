Киевское "Динамо" недополучило 300 тысяч евро за трансфер Жерсона Родригеса. Турецкий клуб " Анкарагюджу" арендовал Родригеса у "Динамо" в течение сезона 2019/2020 и должен был заплатить киевлянами 600 тысяч евро.

Родригес рассказал о своем пребывании в "Анкарагюджю", который покинул со скандалом. Об этом сообщает Tageblatt.

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Родригес покинул "Анкарагюджю" после конфликта во время тренировки. В частности, сообщалось, что Жерсон подрался с партнером по команде.

Версия Родригеса

25-летний футболист убеждает, что его не выгнали из турецкого клуба.

Это очевидная дезинформация, больше не буду с этим мириться. Больше никогда не буду отвечать на вопросы разных журналистов,

- сказал Родригес.

Он рассказал, что расстался с клубом мирно. При этом "Анкарагюджю" не выплатил "Динамо" половину суммы за аренду.

Вы должны знать, что "Анкарагюджю" не выплатил "Динамо" половину суммы от 600 тысяч евро за аренду. Это несерьезный клуб, они уже получили несколько замечаний от ФИФА,

- сказал Родригес.

Жерсон считает, что конфликт с партнером по команде был использован как повод для прекращения сотрудничества.

"Это было не более чем простой инцидент, такое регулярно происходит на тренировках", – добавил футболист.

Родригес остается в "Динамо"

Новый сезон футболист сборной Люксембурга начал в "Динамо". Родригес принял участие в двух матчах "Динамо" против "Олимпика" и "Шахтера".

В матче за Суперкубок Украины против "Шахтера" Жерсон отметился удивительным голом.

Видео гола Родригеса