Нападающий "Динамо" Жерсон Родригес, выступающий на правах аренды в "Анкарагюджю", подрался с партнером по команде. Из-за этого Фатих Мэрт исключил футболиста из заявки на матч против "Галатасарая".

Родригес был исключен из заявки из-за драки с одноклубником Анте Кулушичем накануне встречи, сообщает Fanatik.

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Выходки легионера

После одного из командных завтраков капитан Кулушич сделал предупреждение Родригесу за то, что тот вышел отдельно от команды. Это разозлило Жерсона, он выругался и ударил своего товарища в команде по лицу.

За этот инцидент главный наставник исключил из заявки футболиста на матч против "Галатасарая". Руководство не очень довольно поведением Родригеса и планирует вернуть его киевлянам.



Повреждение Кулушича / Fanatik

В турецкой Суперлиге на его счету 11 матчей, в которых ему удалось забить шесть голов (4 с пенальти) и отдать две результативные передачи.

Карьера Родригеса в "Динамо"

Летом 2019 Родригес перешел в "Динамо" из японского "Джубило Ивата" за 2 миллиона евро.

Контракт с футболистом заключен на пять лет.

За киевлян он провел 12 матчей в первой половине сезона и забил два гола. Впоследствии из-за конфликта с главным тренером Алексеем Михайличенко перестал попадать в основной состав и зимой был отправлен в аренду в Турцию.

Кроме конфликта с тренером, Родригес неоднократно приезжал на тренировки с перегаром. Такими действиями он также отмечался и в предыдущих клубах.

Сейчас футболист играет в аренде в турецком "Анкарагюджю".

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