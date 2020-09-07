Київське "Динамо" недоотримало 300 тисяч євро за трансфер Жерсона Родрігеса. Турецький клуб "Анкарагюджу" орендував Родрігеса у "Динамо" протягом сезону 2019/2020 і повинен був заплатити киянами 600 тисяч євро.

Родрігес розповів про своє перебування в "Анкарагюджю", який покинув зі скандалом. Про це повідомляє Tageblatt.

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Родрігес покинув "Анкарагюджю»" після конфлікту під час тренування. Зокрема, повідомлялося, що Жерсон побився з партнером по команді.

Версія Родрігеса

25-річний футболіст переконує, що його не вигнали з турецького клубу.

Це очевидна дезінформація, більше не буду з цим миритися. Більше ніколи не буду відповідати на питання різних журналістів,

– сказав Родрігес.

Він розповів, що розлучилився з клубом мирно. Натомість "Анкарагюджю" не виплатив "Динамо" половину суми за оренду.

Ви повинні знати, що "Анкарагюджю" не виплатив "Динамо" половину суми від 600 тисяч євро за оренду. Це несерйозний клуб, вони вже отримали кілька зауважень від ФІФА,

– сказав Родрігес.

Жерсон вважає, що конфлікт з партнером по команді був використаний як привід для припинення співпраці.

"Це було не більше ніж простий інцидент, таке регулярно відбувається на тренуваннях", – додав футболіст.

Родрігес залишається у "Динамо"

Новий сезон футболіст збірної Люксембургу розпочав у "Динамо". Родрігес взяв участь у двох матчах "Динамо" – проти "Олімпіка та "Шахтаря".

У матчі за Суперкубок України проти "Шахтаря" Жерсон відзначився дивовижним голом.

Відео голу Родрігеса