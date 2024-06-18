Кавказ дебютирует на Евро: онлайн-трансляция матча Турция – Грузия

Сборные Турции и Грузии сыграют на чемпионате Европы 18 июня 2024 года. Трансляцию игры в Дортмунде можно смотреть онлайн на сайте 24 канала.

Во вторник, 18 июня, состоятся две встречи первого тура чемпионата Европы-2024. В стартовой игре дня сборная Турции будет противостоять дебютанту турнира Грузии, пишет 24 Канал.

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Первый шаг Грузии

Кавказцы впервые в истории сыграют на крупном турнире. До этого грузин не было ни на чемпионатах мира, ни на Евро. Впрочем на этот раз у Вилли Саньоля собралась действительно мощная команда в кадровом плане.

Главной звездой Грузии является вингер Наполи Кварацхелия, однако не стоит забывать о Мамардашвили из Валенсии, Микаутадзе из Метца и Гочолейшвили из Шахтера. Для грузин любое очко уже будет достижением, поэтому от этой команды стоит ожидать серьезной борьбы.

Их первый соперник Турция имеет преимущество в классе и уверенно прошла отбор. В распоряжении Монтеллы есть вратарь МЮ Байиндир, хавбек Интера Чалханоглу, форварды Реала и Ювентуса Гюлер и Йылдыз и тому подобное.

Турки уже давно не радовали своих фанатов на Евро или Мундиале. Впрочем, на этот раз "красные" имеют все шансы на выход в плей-офф. Для этого надо переигрывать главного аутсайдера квартета, которым является Грузия.

Ориентировочные составы:

Гюнок – Айхан, Демирал, Бардакчи, Кадиоглу – Озджан, Кокчу – Йылдыз, Чалханоглу, Актюркоглу – Йылмаз.Мамардашвили – Какабадзе, Кверквелия, Кашия, Двали, Шенгелия – Кочорашвили, Квеквескири, Чакветадзе – Кварацхелия, Микаутадзе.

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Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Турция – Грузия пользователи интернета смогут на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени. За полтора часа до игры транслятор начнет предматчевую студию с экспертами.

Для телезрителей встреча будет показана на региональных каналах Суспільного. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Турция – Грузия. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры после окончания.