У вівторок, 18 червня, відбудуться дві зустрічі першого туру чемпіонату Європи-2024. У стартовій грі дня збірна Туреччини протистоятиме дебютанту турніру Грузії, пише 24 Канал.

До теми Чемпіонат Європи з футболу 2024: календар і результати матчів

Перший крок Грузії

Кавказці вперше в історії зіграють на крупному турнірі. До цього грузинів не було ані на чемпіонатах світу, ані на Євро. Втім цього разу у Віллі Саньоля зібралась справді потужна команда в кадровому плані.

Головною зіркою Грузії є вінгер Наполі Кварацхелія, проте не варто забувати про Мамардашвілі з Валенсії, Мікаутадзе з Метца та Гочолейшвілі з Шахтаря. Для грузинів будь-яке очко вже буде досягненням, тому від цієї команди варто очікувати серйозної боротьби.

Їх перший суперник Туреччина має перевагу у класі та впевнено пройшла відбір. В розпорядженні Монтелли є воротар МЮ Баїндир, хавбек Інтера Чалханоглу, форварди Реала та Ювентуса Гюлер та Їлдиз тощо.

Турки вже давно не радували своїх фанатів на Євро чи Мундіалі. Втім цього разу "червоні" мають всі шанси на вихід у плей-оф. Для цього треба перегравати головного аутсайдера квартету, яким є Грузія.

Орієнтовні склади:

Туреччина: Гюнок – Айхан, Демірал, Бардакчі, Кадіоглу – Озджан, Кокчу – Їлдиз, Чалханоглу, Актюркоглу – Їлмаз.

Грузія: Мамардашвілі – Какабадзе, Кверквелія, Кашия, Двалі, Шенгелія – Кочорашвілі, Квеквескірі, Чакветадзе – Кварацхелія, Мікаутадзе.

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Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Туреччина – Грузія користувачі інтернету зможуть на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом. За півтори години до гри транслятор розпочне передматчеву студію з експертами.

Для телеглядачів зустріч буде показана на регіональних каналах Суспільного. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Туреччина – Грузія. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.