Тулуза – Марсель 2:3

Голы: Даллинга, 3, Онайву, 87 – Мбемба, 52, Ундер, 59, Тавареш, 78.

В чемпионате Франции завершился 24 тур Лиги 1. В последнем поединке уик-энда Марсель играл на выезде со середняком турнира Тулузой, пишет 24 канал.

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В отличие от последних игр Олимпика Руслан Малиновский остался на скамейке запасных. Его место в основе занял другой зимний новичок Унахи.

Первый тайм у гостей не удался, ведь Тулуза забила ранний гол благодаря Даллинге. В общем, хозяева имели игровое преимущество над фаворитом, поэтому потеря очков для команды Тудора была близка.

Убийственный второй тайм

Игру смог перевернуть в том числе и выход Малиновского после перерыва. Украинец заменил именно Унахи и Марсель захватил инициативу и буквально смял оппонента.

К забитым мячам Руслан не был причастен. Олимпик забил дважды после углового на добивании. Сначала голом отличился Мбемба, а впоследствии неплохой удар удался Ундер.

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Добил соперника Тавареш, дальним ударом поразивший ворота хозяев. Тулуза смогла забить еще один гол под занавес игры, но сравнять счет уже не было ресурса.

Таким образом, Марсель одерживает 16-ю победу в чемпионате и остается на второй строчке в двух очках впереди Монако. Расстояние от лидера ПСЖ составляет пять баллов. Кстати, в следующем туре команда Руслана Малиновского сыграет дома как раз с парижанами.

Видеообзор матча Тулуза – Марсель: