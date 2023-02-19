В первом тайме хозяева дважды огорчили голкипера Анже. Хабиб Диалло оформил дубль. В первом голе Страсбурга непосредственное участие принял украинский защитник Эдуард Соболь, пишет 24 канал.
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Первое результативное действие украинца
Украинец выполнил сольный проход по левому флангу. Даже соперник, летевший в подкате, не смог остановить Соболя. Эдуард не дал мячу вылететь за пределы поля, догнал его и прострелил в штрафную на Диалло. Хабибу сыграл на опережение и ударом в одно касание перевел мяч в ворота Анже. Уже на 12-й минуте Старсбург повел в счете 1:0.
Это первое результативное действие Соболя за Страсбург.
К перерыву Диалло удвоил преимущество хозяев 2:0.
После отдыха гости благодаря реализованному пенальти от Бенталеба. Однако на большее Анже не хватило. В итоге – 2:1, победа Страсбурга.
- Клуб украинца по-прежнему идет вблизи зоны вылета из Лиги 1. Страсбур с 21 баллом идет 15-м.
- Анже набрал всего 10 пунктов и занимает последнее 20 место.
Уже 26 февраля Страсбург сыграет в выездном матче против Клермона.