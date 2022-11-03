Дончане пропустили четыре мяча от Лейпцига и не смогли сохранить прописку в Лиге чемпионов (0:4). Анатолий Трубин сохранил лидерство во вратарском рейтинге Лиги чемпионов.

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Сохранил лидерство

По итогам шести туров группового раунда голкипер Шахтера занял первое место по количеству сейвов. За 6 матчей Трубин парировал 31 удар соперников.

Такой же показатель у вратаря бельгийского Брюгге Симона Миньоле.

Тройку лучших голкиперов замыкает вратарь Интера Онана – 29 отраженных ударов.

Трубин продолжит феериты в плей-офф Лиги Европы. Шахтер занял третье место в группе "F", набрав за 6 матчей 6 очков.

К слову. В сезоне-2022/2023 Трубин провел за Шахтер 14 матчей, в которых пропустил 15 голов и провел 4 "сухих" поединка.