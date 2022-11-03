Тарас Степаненко в подкате влетел в ногу нападающего германского клуба. Нога Тимо Вернера выгнулась в неестественном направлении.

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Лейпциг потерял основного форварда

Футболист Лейпцига почувствовал боль в лодыжке и попросил замену. Такой разворот ноги может привести к среднему или тяжелому растяжению лодыжки.



Травма Вернера в матче Шахтер – Лейпциг / Фото с твиттера IMechanisms

Также Вернера ждет рентген, который должен подтвердить, что у Тимо нет перелома.

Срок возвращения на футбольное поле нападающего будет определяться после медицинского обследования, которое пройдет Тимо 3 ноября. Если подтвердятся самые плохие прогнозы, то Вернер может пролететь мимо чемпионата мира-2022, который примет Катар.

Сначала в травме форвард Лейпцига обвиняли капитана Шахтера.

Впоследствии издание Kicker сообщило, что Вернер жаловался на боль в ноге еще в преддверии стартового свистка. Но клубный врач дал добро на участие футболиста в поединке против "горняков".

К слову. В сезоне-2022|2023 Вернер провел 18 матчей за Лейпциг, в которых забил 9 голов и сделал 4 ассиста.

Напомним, что даже повреждение Тимо не помешало подопечным Марко Розе разгромили "горняков" 0:4. Лейпциг продолжает выступления в плей-офф Лиги чемпионов, а Шахтер вышел в плей-офф Лиги Европы.