Донеччани пропустили чотири м'ячі від Лейпцига та не змогли зберегти прописку у Лізі чемпіонів (0:4). Натомість Анатолій Трубін зберіг лідерство у воротарському рейтингу Ліги чемпіонів.

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Найкращий на своїй позиції

За підсумками шести турів групового раунду голкіпер Шахтаря посів перше місце за кількістю сейвів. За 6 матчів Трубін парирував 31 удар суперників.

Такий же показник у воротаря бельгійського Брюгге Сімона Міньйоле.

Трійку найкращих голкіперів замикає воротар Інтера Онана – 29 відбитих ударів.

Трубін продовжить феєрити у плей-офф Ліги Європи. Шахтар посів третє місце у групі "F", набравши за 6 матчів 6 очок.

До слова. У сезоні-2022/2023 Трубін провів за Шахтар 14 матчів, у яких пропустив 15 голів та провів 4 "сухі" поєдинки.