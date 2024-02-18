Райо Вальекано – Реал Мадрид – 1:1
Голы: Рауль Де Томас, 27 – Хоселу, 3
На "Кампо де Вальекас" в рамках 25-го тура чемпионата Испании состоялось мадридское дерби, в котором Райо Вальекано принимал Реал. В составе "сливочных" весь весь поединок отыграл украинский вратарь Андрей Лунин, пишет 24 Канал.
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Реал с Луниным потерял очки в Ла Лиге
Реал уже на третьей минуте повел в счете благодаря голу Хоселу. Однако еще до перерыва Райо Вальекано отыгрался усилиями Рауля Де Томаса.
На перерыв команды ушли при счете 1:1, а во втором тайме ни одной из команд не удалось склонить чаши весов в свою пользу. Как следствие, ничья.
В компенсированное ко второму тайму время Даниэль Карвахаль был удален из-за двух желтых карточек за удар соперника локтем. В следующем поединке он не сможет помочь своей команде.
Украинский голкипер Реала Андрей Лунин провел 18-й поединок в текущем сезоне на клубном уровне. Кроме того, пятый матч подряд именно он, а не Кепа, защищает ворота королевского клуба в чемпионате.