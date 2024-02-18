Райо Вальекано – Реал Мадрид – 1:1

Голы: Рауль Де Томас, 27 – Хоселу, 3

На "Кампо де Вальекас" в рамках 25-го тура чемпионата Испании состоялось мадридское дерби, в котором Райо Вальекано принимал Реал. В составе "сливочных" весь весь поединок отыграл украинский вратарь Андрей Лунин, пишет 24 Канал.

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Реал с Луниным потерял очки в Ла Лиге

Реал уже на третьей минуте повел в счете благодаря голу Хоселу. Однако еще до перерыва Райо Вальекано отыгрался усилиями Рауля Де Томаса.

На перерыв команды ушли при счете 1:1, а во втором тайме ни одной из команд не удалось склонить чаши весов в свою пользу. Как следствие, ничья.

В компенсированное ко второму тайму время Даниэль Карвахаль был удален из-за двух желтых карточек за удар соперника локтем. В следующем поединке он не сможет помочь своей команде.

Важно. Реал продолжает оставаться единоличным лидером турнирной таблицы Ла Лиги. Впрочем, если Жирона одержит победу над Атлетиком, гандикап "сливочных" над ближайшим преследователем сократится до трех очков.

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин провел 18-й поединок в текущем сезоне на клубном уровне. Кроме того, пятый матч подряд именно он, а не Кепа, защищает ворота королевского клуба в чемпионате.