Гданьская Лехия ведет борьбу за возвращение в Экстраклясу. В матче 20-го тура второго дивизиона Польши "бело-зеленые" победили плоцкую Вислу со счетом 3:1, пишет 24 Канал.

Читайте также Безуса не остановить: украинец эффектным голом принес победу Омонии – видео

В стартовом составе Лехии вышло сразу три украинца: голкипер Богдан Сарнавский, хавбек Иван Желизко и вингер Максим Хлань. Именно бывший игрок Карпат и Зари стал героем поединка.

На 15-й минуте матча уроженец Житомира отдал пас на форварда Томаша Бочека, который отправил первый мяч в сетку ворот Вислы.

Видео ассиста Хланя

На этом 21-летний вингер не остановился. За 15 минут до завершения первого тайма Максим откликнулся на прострел партнера и с помощью рикошета забил второй гол в ворота соперника.

Видео гола Хланя

Во втором тайме команды обменялись забитыми голами. Поэтому матч завершился со счетом 3:1 в пользу Лехии. В турнирной таблице клуб из Гданьска идет на третьем месте.

К слову. Напомним, что Максим Хлань защищает цвета Лехии с сентября 2023 года. За это время украинец сыграл 13 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 ассист. Трансферная стоимость украинца составляет 300 тысяч евро.