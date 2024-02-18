Гданьская Лехия ведет борьбу за возвращение в Экстраклясу. В матче 20-го тура второго дивизиона Польши "бело-зеленые" победили плоцкую Вислу со счетом 3:1, пишет 24 Канал.
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В стартовом составе Лехии вышло сразу три украинца: голкипер Богдан Сарнавский, хавбек Иван Желизко и вингер Максим Хлань. Именно бывший игрок Карпат и Зари стал героем поединка.
На 15-й минуте матча уроженец Житомира отдал пас на форварда Томаша Бочека, который отправил первый мяч в сетку ворот Вислы.
Видео ассиста Хланя
На этом 21-летний вингер не остановился. За 15 минут до завершения первого тайма Максим откликнулся на прострел партнера и с помощью рикошета забил второй гол в ворота соперника.
Видео гола Хланя
Во втором тайме команды обменялись забитыми голами. Поэтому матч завершился со счетом 3:1 в пользу Лехии. В турнирной таблице клуб из Гданьска идет на третьем месте.