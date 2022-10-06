Первый тайм был насыщеннее на голевые моменты. Сначала два мяча "сливочные" отправили в ворота "горняков". Затем Александр Зубков забил принес чудо-гол Лунину.

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Кроос: Трудно поверить, что мы выиграли со счетом всего 2:1

Полузащитник Реала Тони Кроос считает, что подопечным Игоря Йовичевича очень повезло. По его мнению, Реал мог забить 7 голов вместо 2-х.

Бывают такие дни, когда мяч не желает залетать в ворота. Мы должны были победить со счетом 7:1 или вплоть до этого. Но в итоге это те же 3 очка. Это была заслуженная победа. Мы хорошо провели первый тайм, очень хорошо. Мы хорошо прессинговали. Нам все удавалось. Только один минус – мы не забили больше голов,

– отметил игрок.

Кроос убежден, что в следующем матче мяч будет уже чаще залетать в сетку ворот.

"Анчелотти сказал, что мы должны продолжать играть по-прежнему, потому что победа с разницей всего в один гол… Трудно поверить, что мы выиграли со счетом всего 2:1. Но бывают такие дни. В следующих матчах мяч точно будет чаще попадать в сетку.

Мы хотим поскорее оформить выход из группы. У нас 9 очков из 9, мы провели три очень хорошие игры. Желаем еще одной победы в Варшаве. Мы хотим выйти в плей-офф", – добавил полузащитник "сливочных".

Турнирная таблица группы F