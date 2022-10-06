Наставник "горняков" Игорь Йовичевич прокомментировал игру своих подопечных. Он доволен самоотдачей дончан.

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Йовичевич: Мы признаем, что играли против лучшей команды в мире

"Да, в этом матче было понемногу всего. Нам не хватило опыта, прежде всего в начале. Мы давали много свободного пространства Реалу, которое прекрасно действует в завершении атаки. Нам не хватает опыта именно таких матчей. Плюс, конечно, мы играли против лучшей команды мира, и этого нельзя скрывать, однако чем больше мы будем проводить таких матчей, тем лучше будем играть как команда, в некоторых аспектах и отрезках мы были не просто наравне с Реалом, а иногда и превосходили соперника.

Наши футболисты в некоторых моментах играли так, что лучшие футболисты Реала не могли их нейтрализовать. Это позволяет мне испытывать гордость и положительные эмоции, которые останутся со мной. Считаю, Мадрид выиграл заслуженно – они простили нас в некоторых моментах. Мудрик имел возможность, и в конце концов мы могли завершить матч вничью. Но ощущаемый в такие мгновения адреналин не позволил нам получить необходимый результат. Однако мы признаем, что играли против лучшей команды в мире, и понимаем: того, чего нам не хватило сегодня, может хватить против других команд», – сказал специалист.

Йовичевич прокомментировал игру "сливочных".

Мы полностью осознаем их мощь. Но еще перед матчем мы отметили, что не всегда они должны играть отлично, чтобы добиваться нужного результата. Качество, которое они демонстрируют на поле, невероятно. Они полностью контролируют время. Мы можем менять фланги, комбинировать, а затем Реал совершает одну из своих атак и забивает. Мы иногда не можем демонстрировать полно комбинационную игру из-за того, что нам не хватает опыта в этом аспекте. Они создают моменты против нас в достаточно спокойном ритме, ведь они знают, как это делать. И, повторюсь, чем больше мы будем таких игр, тем больше опыта приобретем и спокойнее это будем воспринимать,

– отметил хорватский тренер.

"Мы не остаемся с плохими ощущениями от этого поединка"

В другом матче группы F РБ "Лейпциг" на домашнем поле победил шотландский "Селтик" (3:1). Йовичевич рассказал, как видит свои решающие матчи с этими командами.

"Каждая игра важна. Сейчас мы будем анализировать то, что произошло сегодня, с точки зрения эмоциональной части, чтобы не допускать простых ошибок, которые были необязательными. На матч в Варшаве придет много украинцев - они нас будут поддерживать. Мне кажется, следующая игра с Реалом будет немного проще благодаря поддержке трибун, но, конечно, легкой она не будет, не просто подготовиться к такой игре, особенно при условии, что ты должен постоянно путешествовать, к тому же нужно отвечать надеждам, ведь все ждут от нас именно победы.

Мы можем пообещать? Что будем бороться всегда. Мы будем сосредоточены, мы будем мотивированы. И думаю, когда разогрев завершится, мы продемонстрируем свой лучший матч. Мы можем играть хорошо и можем удивлять, как мы удивили Лейпциг. Да, конечно, сегодня Мадрид победил заслуженно, однако в нашей игре тоже были положительные моменты, которые мы будем пытаться улучшить», – подчеркнул Йовичевич.



Часть "Сантьяго Бернабеу" аплодировала игрокам Шахтера после окончания игры.

Да, мадридская публика всегда умела уважать, однако умела и судить игроков – так было и раньше, и я сам это почувствовал на собственном опыте. Вы знаете лучше меня, что в свой первый год футболисты не были такими, как сейчас. Это всегда опыт, результат того, что ты хорошо играешь, учишься своим ошибкам. Винисиус не был таким, а теперь он – один из лучших игроков мира. Я своим ребятам скажу только то, что они могут гордиться собой за ту борьбу, которую навязали Мадриду. Мы проиграли? Да. Спасибо команде Карло Анчелотти за их игру. Однако мы не остаемся с плохими ощущениями этого поединка. Я доволен тем, как прошел матч: сначала была определенная нервозность, Швед, Мудрик имели свои моменты, но мы не можем игнорировать тот факт, что соперник был лучше и заслуженно победил. Однако и мы имели хорошие моменты и получили положительные впечатления от игры,

– добавил тренер.