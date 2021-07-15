Троллинг продолжается: Редкач назвал Ломаченко бывшей девушкой Лопеса

Иван Редкач снова "затроллил" земляка Василия Ломаченко. Украинский боксер взялся за старое, между спортсменами снова может вспыхнуть конфликт.

Шутки в сторону Ломаченко

35-летний Иван Редкач снова взялся за свое. Боксер пошутил над Василием Ломаченко. Сделал он это на официальной странице онлайн-платформы DAZN, которая осуществляет трансляцию спортивных событий.

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Редкач ответил на опрос в твиттере о наиболее недооцененном чемпионе мира. Иван написал свой вариант, назвав Ломаченко.

Под постом скандальный боксер в комментарии назвал Василия бывшей девушкой Теофимо Лопеса. Скорее всего Иван так написал потому, что Ломаченко проиграл американцу.

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