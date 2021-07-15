Троллинг продолжается: Редкач назвал Ломаченко бывшей девушкой Лопеса
15 июля 2021 , 14:52Читати новину українською
Источник:твиттер DAZN Boxing
Иван Редкач снова "затроллил" земляка Василия Ломаченко. Украинский боксер взялся за старое, между спортсменами снова может вспыхнуть конфликт.
Шутки в сторону Ломаченко
35-летний Иван Редкач снова взялся за свое. Боксер пошутил над Василием Ломаченко. Сделал он это на официальной странице онлайн-платформы DAZN, которая осуществляет трансляцию спортивных событий.
Примечательно Готов провести украинский поединок с Ломаченко: Редкач опускается в легкий вес
Редкач ответил на опрос в твиттере о наиболее недооцененном чемпионе мира. Иван написал свой вариант, назвав Ломаченко.
Под постом скандальный боксер в комментарии назвал Василия бывшей девушкой Теофимо Лопеса. Скорее всего Иван так написал потому, что Ломаченко проиграл американцу.
Отношения Редкача и Ломаченко: напряжение растет
- Редкач уже давно троллит Ломаченко и его друга Александра Усика. При любой возможности Иван забрасывает скандальные фразы в сторону земляков.
- В бою против Лопеса украинец открыто поддерживал Теофимо, а не своего земляка Василия. Он поставил деньги на победу боксера из США и поднял круглую сумму.
- 35-летний украинский боец раскритиковал Ломаченко, который после боя заявил, что вышел на ринг с травмированным плечом. Редкач назвал его повреждения симуляцией и оправданием.