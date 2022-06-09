Немного разочарован, что мой гол не засчитали, – Качараба о матче против Ирландии
Источник:УАФ
Национальная команда начала свой путь в новом розыгрыше Лиги наций-2022/2023. В первом поединке "сине-желтые" победили сборную Ирландии.
Качараба: Всегда очень важно начать с победы
Украинская команда победила ирландцев со счетом 0:1, однако преимущество сборной Украины могло быть больше в два раза. Тарас Качараба на 38-й минуте забил роскошный гол, но его не засчитали из-за офсайда.
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Качараб поделился впечатлениями от матча против ирландцев. Футболист не скрывает своих разочарований.
"Спасибо за поздравление. Слава Богу, удалось выиграть этот матч, потому что всегда очень важно начать с победы. Относительно моего гола – немного разочарован, что его не засчитали. Первый гол за национальную сборную, еще и такой. Но хорошо, что мы получили три очка.
Я думаю, что дело было только в офсайде, потому что я не играл руками, а сыграл в корпус. Возможно, визави не ожидал, что я позади него, довольно вальяжно упал. Я уже был нацелен на ворота, получился красивый гол, который, к сожалению, не засчитали", – сказал игрок национальной команды.
Видео момента
"С каждым прикосновением к мячу наша игра становилась все лучше"
По словам Тараса, первые минуты матча было заметно волнение, поскольку для многих игроков это была первая официальная игра.
В первые 10-15 минут присутствовало волнение из-за того, что это была первая официальная игра за национальную сборную для многих футболистов. На поле было много молодых игроков. Но все ребята справились с эмоциями,
– подчеркнул Качараба.
"Мы готовились к игре по этой схеме. Еще во время подготовки к поединкам с Шотландией и Уэльсом мы моделировали игру соперника при атаке по схеме 5-4-1 или 3-4-3.
Мы были знакомы. С каждым касанием мяча наша игра становилась все лучше, волнение исчезало. Я надеюсь, что мы претворили в жизнь все, что было задумано.
Теперь будем готовиться к следующему матчу. Все ребята хорошо себя проявили. Для тренерского штаба будет головной болью – кого ставить. Я думаю, что все, кто сегодня играл, заслуживают играть в следующих поединках", – подытожил футболист "сине-желтых".
Ирландия – Украина: главное
- Единственный гол в матче забил Виктор Цыганков. Футболист появился на поле во втором тайме, а уже через несколько минут вывел "сине-желтых" вперед.
- Перед игрой болельщики ирландской сборной устроили невероятный перформанс.
- Футболисты Украины и Ирландии собрались в центральном поле и вместо минуты молчания поблагодарили военные аплодисменты. Трибуны "Авива" устроили овации наших защитников.
- На одной из своих трибун ирландцы вывесили баннер, призвавший прекратить войну.