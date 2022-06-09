Качараба: Завжди дуже важливо розпочати з перемоги

Українська команда перемогла ірландців з рахунком 0:1, проте перевага збірної України могла бути більшою у два рази. Тарас Качараба на 38-й хвилині забив розкішний гол, але його не зарахували через офсайд.

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Качараба поділився враженнями від матчу проти ірландців. Футболіст не приховує своїх розчарувань.

"Дякую за привітання. Слава Богу, вдалося виграти цей матч, тому що завжди дуже важливо розпочати з перемоги. Щодо мого гола – трохи розчарований, що його не зарахували. Перший гол за національну збірну, ще й такий. Але добре, що ми здобули три очки.

Я думаю, що справа була лише в офсайді, тому що я не грав руками, а зіграв у корпус. Можливо, візаві не очікував, що я позаду нього, доволі вальяжно впав. Я вже був націлений на ворота, вийшов красивий гол, який, на жаль, не зарахували", – сказав гравець національної команди.

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"З кожним дотиком до м’яча наша гра ставала все кращою"

За словами Тараса, перші хвилини матчу було помітне хвилювання, оскільки для багатьох гравців це була перша офіційна гра.

У перші 10-15 хвилин було присутнє хвилювання через те, що це була перша офіційна гра за національну збірну для багатьох футболістів. На полі було багато молодих гравців. Але всі хлопці впоралися з емоціями,

– наголосив Качараба.

"Ми готувалися до гри за цією схемою. Ще протягом підготовки до поєдинків із Шотландією та Уельсом ми моделювали гру суперника при атаці за схемою 5-4-1 або 3-4-3.

Ми були ознайомлені. З кожним дотиком до м’яча наша гра ставала все кращою, хвилювання зникало. Я сподіваюся, що ми втілили в життя все, що було задумано.

Зараз будемо готуватися до наступного матчу. Усі хлопці добре себе проявили. Для тренерського штабу буде головним болем – кого ставити. Я думаю, що всі, хто сьогодні грав, заслуговують грати в наступних поєдинках", – підсумував футболіст "синьо-жовтих".

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