Невероятный перфоменс

Перед тем, как начать поединок Лиги наций, сборные и все зрители устроили трогательную акцию для украинских военных, ежедневно мужественно защищающих нашу страну от оккупантов, пишет 24 канал.

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Футболисты Украины и Ирландии собрались в центральном поле и вместо минуты молчания поблагодарили военные аплодисменты. Трибуны "Авива" устроили овации наших защитников.

Перед этим украинские игроки горячо исполнили гимн Украины, а наши фанаты, которых на трибунах собралось около 3,5 тысячи, добавили эмоциональности атмосфере. Так, в далеком Дублине пришло на стадион 3,5 тысячи украинских болельщиков. Это невероятно!

Сборные отдали честь украинским военным: смотрите видео

Ирландские фанаты тоже решили поддержать украинский народ. На одной из своих трибун они вывесили баннер, призвавший прекратить войну.

Первый тайм закончился нулевой мировой 0:0. Отметим, что Александр Петраков полностью сменил состав на игру, если сравнивать его с предыдущей игрой против Уэльса (1:0). В старте вышел только Виталий Миколенко.