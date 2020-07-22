"Чіпав кожен день": зірку "Барселони" звинуватили в сексуальних домаганнях
Колишній нападник збірної Іспанії та "Барселони" Давід Вілья став фігурантом скандалу на батьківщині.
Дівчина під ніком "Skyler B" у Twitter зізналася, що зірковий футболіст приставав до неї, коли вона потрапила в американський клуб на стажування. Тоді футболіст виступав за "Нью-Йорк Сіті".
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Домагання, з якими я зіткнулася в "Нью-Йорк Сіті", були такими жахливими, що тепер думка про професійний спорт викликає у мене тремтіння. Мені страшно перебувати в оточенні спортсменів. Я була змушена змінити свою кар'єру, тому що це л*йно зруйнувало мої мрії.
Я думала, що це шанс усього мого життя, коли потрапила в клуб на стажування. Але в підсумку я отримала Давіда Вілью, який чіпав мене кожен чортів день, а керівництво вважало, що це смішно. Жінки, які насмілюються говорити правду, є моїми героями,
– написала дівчина.
Що відомо про Давіда Вілью
Вілья виступав за "Нью-Йорк Сіті" з 2014-го по 2018 рік, а його останнім клубом став японський "Віссел Кобе".
У ході своєї кар'єри Давід також захищав кольори "Валенсії", "Барселони", "Атлетіко" й інших команд. У складі збірної Іспанії він ставав чемпіоном Європи та світу.