Колишній нападник збірної Іспанії та "Барселони" Давід Вілья став фігурантом скандалу на батьківщині.

Дівчина під ніком "Skyler B" у Twitter зізналася, що зірковий футболіст приставав до неї, коли вона потрапила в американський клуб на стажування. Тоді футболіст виступав за "Нью-Йорк Сіті".

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Домагання, з якими я зіткнулася в "Нью-Йорк Сіті", були такими жахливими, що тепер думка про професійний спорт викликає у мене тремтіння. Мені страшно перебувати в оточенні спортсменів. Я була змушена змінити свою кар'єру, тому що це л*йно зруйнувало мої мрії.



Я думала, що це шанс усього мого життя, коли потрапила в клуб на стажування. Але в підсумку я отримала Давіда Вілью, який чіпав мене кожен чортів день, а керівництво вважало, що це смішно. Жінки, які насмілюються говорити правду, є моїми героями,

– написала дівчина.

The harassment I went through at NYCFC was so bad that now the idea of professional sports terrifies me. Staying in the field of athletics terrifies me. I’m changing my entire career because the shit they did to me ruined my dreams. — Skyler B (@ItsmeskylerB) July 17, 2020

Що відомо про Давіда Вілью

Вілья виступав за "Нью-Йорк Сіті" з 2014-го по 2018 рік, а його останнім клубом став японський "Віссел Кобе".

У ході своєї кар'єри Давід також захищав кольори "Валенсії", "Барселони", "Атлетіко" й інших команд. У складі збірної Іспанії він ставав чемпіоном Європи та світу.