Спортсменам запрещено делать ставки на спортивные события. Иногда такие события заканчиваются довольно плачевно. И не только из-за нарушения правил. На кону может стоять гораздо больше.

Свою историю о букмекерских конторах, долгах и угрозах рассказал украинский баскетболист Михаил Горобченко на своей странице в фейсбук.

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До 22 лет игрок успел поиграть за команды "Кривбасса", "Нико-Баскет", а также "Киев-Баскет" и "Химик" из Суперлиги. Он выступал за молодежные сборные Украины, а в команде U-20 даже был капитаном.



Михаил Горобченко в составе молодежной сборной Украины / фото Sergey Cherkasov

Начало проблем

По словам Михаила Горобченка, все в его карьере складывалось хорошо, пока он не зарегистрировался в одной из букмекерских контор в декабре 2019 года.

"Сначала ставил небольшие деньги и играл чисто ради развлечения, но потом азарт незаметно захватил, и суммы становились все больше и больше", – рассказал игрок.

Баскетболист уверяет, что не ставил деньги на игры собственной команды и на матчи чемпионата Украины.

"Прошло совсем немного времени, и я понял, что проиграл все свои деньги. Здесь бы остановиться, но азарт меня захлестнул, и я начал под разными предлогами массово занимать деньги у других людей – и друзей, и тех, с кем был едва знаком. Поскольку я гораздо чаще проигрывал, чем выигрывал, долг накопился приличный, и мне уже пришлось перезанимать у одних людей, чтобы выплатить старый долг другим. Самое ужасное – я постоянно лгал и продолжал играть на ставках. Сейчас очень много людей на меня держат зло за это, я помню об этом и понимаю их. Надеюсь как можно скорее с ними рассчитаться", – заверил Михаил Горобченко.

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О ситуации с игрой в букмекерских конторах узнали и в клубе. Тренер команды Виталий Степановский сначала пытался помочь баскетболисту. Но тот продолжал делать ставки. Поэтому руководство "Химика" решило отчислить игрока посередине сезона.

Дальше только хуже. Ситуация с долгами привела к ссоре с родителями, от меня ушла моя жена Даша. А я тем временем, начал перезанимать деньги у компаний, которые занимаются микрозаймами. В общем, совсем скоро я познакомился и с коллекторами, и просто людьми, которые "бомбят" мой телефон различными угрозами. Эти угрозы поступают ко мне до сих пор, и я пока не знаю, что с ними делать,

– рассказал баскетболист.

Возвращение в "Нико-Баскет", коронавирус, работа в ресторане

Горобченко после этого взяли в "Нико-Баскет". Однако чемпионат прервали из-за пандемии коронавируса, поэтому баскетболист де-факто остался без работы. И без денег.

"Благо, в этот раз помогли родители. Летом помогал отцу делать ремонты и устроился в ресторан. Так получалось зарабатывать какие-то деньги, чтобы отдавать долги. Единственный плюс в этой истории – я научился вкусно готовить", – рассказал игрок.

Свет в конце туннеля

По словам Горобченка, сейчас его жизнь начинает налаживаться. С апреля 2020 года он не играет в букмекерских конторах

"Сейчас мне 22 года, и я все еще цепляюсь за свое баскетбольное будущее, свою карьеру вижу только в баскетболе. Еще раз спасибо моему клубу, что все еще верит в меня! Хочу извиниться перед всеми, кого я в последние месяцы разочаровал. Я помню про все свои долги – дайте мне несколько месяцев, я рассчитаюсь с каждым! Особенно прошу прощения у своих родителей. Я знаю, как сильно их подвел, знаю, как они переживают за меня каждый день. Я им врал, не рассказывал всю правду до конца и продолжал играть на ставках. Это мое душевное признание. Я решился на такой шаг, потому что устал от слухов и лжи. Своей же лжи. Хочу закончить с этим раз и навсегда и призывать других ребят не повторять моих ошибок. Иногда простая забава может завести вас очень далеко и совсем не туда", – подытожил Михаил Горобченко.