"Сине-желтые" готовятся к матчу против Ирландии
Городской стадион "Видзев Лодзь" является памятным для наставника "сине-желтых". Три года назад юношеская сборная U-20, которую возглавлял тогда Петраков, завоевала титул чемпиона мира.
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Андрей Пятов, сыгравший последний матч в карьере за национальную команду, покинул расположение сборной Украины. Следовательно, на игру с ирландцами готовятся два голкипера – Дмитрий Резник и Андрей Лунин.
"Сине-желтые" готовятся к матчу против Ирландии / Фото УАФ
Александр Петраков поздравил и подарил футболки двум именинникам – тренеру по физподготовке Ивану Баштовому и игроку Александру Сироте, который уже выздоровел и вернулся в общую группу.
Тренировка сборной Украины / Фото УАФ
Кроме Сироты, вернулся в общую группу и Андрей Ярмоленко, который накануне болел. Уже вторая тренировка подряд работает с командой и Эдуард Соболь, также преодолевший болезненное состояние.
Путь сборной Украины в Лиге наций-2022/2023
- Сборная Украины занимает первое место в первой группе, где играет Шотландия. В активе национальной команды 6 очков.
- В стартовом поединке "сине-желтые" обыграли Ирландию. Единственный мяч забил Виктор Цыганков.
- Второй матч против Армении закончился триумфом украинцев. Национальная команда обыграла оппонентов со счетом 3:0. Во втором тайме Руслан Малиновский открыл счет, Александр Караваев удвоил преимущество "сине-желтых", Виталий Миколенко забил первый гол в футболке сборной в конце матча.
- В следующем матче украинские футболисты сыграют против Ирландии. Игра состоится 14 июня.