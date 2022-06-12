"Сине-желтые" готовятся к матчу против Ирландии

Городской стадион "Видзев Лодзь" является памятным для наставника "сине-желтых". Три года назад юношеская сборная U-20, которую возглавлял тогда Петраков, завоевала титул чемпиона мира.

Читайте також Він зіграв на рівні, – Маліновський розповів, як допоміг Караваєву забити гол

Андрей Пятов, сыгравший последний матч в карьере за национальную команду, покинул расположение сборной Украины. Следовательно, на игру с ирландцами готовятся два голкипера – Дмитрий Резник и Андрей Лунин.



"Сине-желтые" готовятся к матчу против Ирландии / Фото УАФ

Александр Петраков поздравил и подарил футболки двум именинникам – тренеру по физподготовке Ивану Баштовому и игроку Александру Сироте, который уже выздоровел и вернулся в общую группу.



Тренировка сборной Украины / Фото УАФ

Кроме Сироты, вернулся в общую группу и Андрей Ярмоленко, который накануне болел. Уже вторая тренировка подряд работает с командой и Эдуард Соболь, также преодолевший болезненное состояние.

Путь сборной Украины в Лиге наций-2022/2023