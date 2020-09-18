Работники магазина с официальной атрибутикой футбольный клуб "Марсель" постелили перед входом футболку нападающего ПСЖ Неймара.

Теперь каждый посещает клубный магазин перед заходом в помещение использует футболку бразильца как тряпку и вытирает об нее ноги. Соответствующее видео опубликовал Youtube-канал Diario AS.

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Очевидно, такая идея возникла у работников клубного магазина после того, как во время матча чемпионата Франции ПСЖ – "Марсель" (0:1) Неймар ударил в затылок защитника марсельский команды Альваро Гонсалеса.

Схватка в матче ПСЖ – "Марсель"

Произошло это на пятой из шести компенсированных к основному времени минут. Вратарь "Марселя" выбивал мяч. И в борьбе за него нападающий гостей Бенедетто несколько грубо сыграл против Паредеса. Последний не стерпел, и вместе с Дракслером завалил соперника на газон.

Уже после этого на место стычки сбежались остальные футболисты, в том числе и вратари. И между игроками произошла массовая потасовка. При этом футболисты не только толкались, но и занялись рукоприкладством. А некоторые – и наносить удары ногами.

Все это закончилось тем, что пятеро футболистов получили красные карточки. При этом что Бенедетто и Паредес, которые и спровоцировали драку – по желтой карточке. Но оба игрока уже имели предупреждения в этом матче, поэтому тоже были удалены.

Получил удаление и Неймар. Бразилец подло нанес удар сзади по голове сопернику. Чтобы увидеть это нарушение, арбитр даже воспользовался помощью VAR, после чего и удалил игрока.

Видео драки игроков ПСЖ и "Марселя" на поле